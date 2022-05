Corte: permiso de trabajo a menores solo se puede pedir como último recurso

El caso de una menor en Armenia que presentó una acción de tutela para que la dejaran estudiar los fines semana porque entre semana trabajaba, volvió a encender la polémica sobre si los menores pueden o no laborar en Colombia.

De hecho, la Corte Constitucional consideró que el permiso de trabajo se debe dar como último recurso, pues la familia y el Estado están en la obligación de acudir a las autoridades para tramitar los auxilios a los que haya lugar.

“La familia, la sociedad y el Estado están en la obligación de tramitar ante las autoridades los auxilios a los que haya lugar”, dice parte del fallo de la Corte.

Así, el Alto Tribunal hizo énfasis en que solo cuando las etapas anteriormente mencionadas se agoten, se podrá otorgar un premiso de trabajo al menor, para que este pueda ejercer actividad en el mercado laboral.

Advertencia de la Corte

Cabe resaltar que la Corte advirtió que la realidad económica del país no es un argumento para otorgar un permiso de trabajo a un menor de edad; no obstante, aclaró que, cuando es fundamental que un menor aporte en el sostenimiento económico de la familia será un inspector quien decida si concede o no el permiso de trabajo, siempre y cuando este se adapte a un programa de educación con base en las necesidades del joven.

“En este sentido, el inspector laboral o la primera autoridad local, como el defensor de familia, han de velar porque los derechos del menor no resulten desconocidos, en especial, se velará porque el derecho a la educación no sufra mengua alguna”, indició la Corte en el fallo.