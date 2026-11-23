El cantante vallenato Jean Carlos Centeno suspendió sus compromisos musicales después de ser sometido a una cirugía de urgencia que le exigirá permanecer 28 días en recuperación, según informó su equipo de trabajo.

La noticia también tuvo consecuencias en la programación de uno de los conciertos vallenatos más esperados en Bogotá. Centeno estaba anunciado para participar en Juntos de Nuevo – Misión Campín, espectáculo realizado el sábado 21 de noviembre en el estadio El Campín. Sin embargo, su condición médica le impidió presentarse.

Para cubrir su ausencia, los organizadores anunciaron la incorporación de Luis Mateus al cartel. El cambio se produjo después de conocerse que el intérprete de Olvídala debía apartarse temporalmente de los escenarios por recomendación médica.

¿Cómo se encuentra Jean Carlos Centeno después de la operación?

La intervención quirúrgica tuvo un resultado exitoso, de acuerdo con la información divulgada por Ronal Urbina y el equipo de prensa del artista. No obstante, Centeno deberá cumplir 28 días de incapacidad y seguir las indicaciones médicas antes de retomar sus actividades.

Hasta ahora no se han hecho públicas las razones específicas que motivaron la operación. Tampoco se ha informado en qué institución hospitalaria fue atendido el cantante.

El equipo del artista explicó que respetar el tiempo de recuperación es fundamental para que pueda regresar a sus compromisos profesionales en condiciones adecuadas. Por el momento, no se ha confirmado una fecha exacta para su regreso a los conciertos.

¿Jean Carlos Centeno había advertido sobre sus problemas de salud?

Una publicación del pasado 12 de noviembre ya había dado algunas señales de que el cantante atravesaba dificultades para cumplir con su agenda.

En ese momento, Centeno se disculpó con sus seguidores por tener que aplazar varias presentaciones. También reconoció que había intentado mantenerse activo y responder a sus compromisos, incluso cuando eso podía poner en riesgo su futuro laboral.

En su mensaje dejó clara su prioridad: “primero es la salud”. Además, manifestó su expectativa de reencontrarse con el público en diciembre.

¿Por qué Jean Carlos Centeno es tan querido en el vallenato?

Jean Carlos Centeno nació en Venezuela, pero creció en Villanueva, La Guajira. Su reconocimiento llegó durante su paso por el Binomio de Oro de América, agrupación con la que interpretó canciones como Un osito dormilón, Me ilusioné y Olvídala.

Después de esa etapa, continuó su trayectoria como solista y se convirtió en uno de los nombres reconocidos del vallenato romántico.

Mientras cumple los días de incapacidad, el cantante recibe mensajes de respaldo de sus seguidores y colegas. La atención ahora está puesta en su recuperación y en los próximos anuncios sobre la reprogramación de sus presentaciones.