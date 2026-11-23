La tranquilidad de los habitantes de Villavicencio, capital del departamento del Meta, se vio interrumpida la noche del lunes 23 de noviembre, tras una explosión registrada en cercanías al Parque Central y la sede de la Gobernación.

Sobre las 9:30 de la noche, autoridades ya se encontraban en la zona para verificar lo ocurrido.

En uno de los videos compartidos por ciudadanos que presenciaron el hecho, una mujer alerta: “Acaba de registrarse una explosión en el Parque Central. El impacto fue tan fuerte que en los alrededores se cayeron muchas cosas. No sabemos i fue un carro o una granada, pero fue contra la Gobernación”.

En otro video, un hombre graba agitado el interior de un inmueble que resultó gravemente afectado e indica a sus familiares y amigos: “Fue grande la explosión, acabaron con todo. Puede haber otra, no vayan a venir”.

Presidente De la Espriella culpó al narcoterrorismo por la explosión registrada en Villavicencio:

Minutos después a registrarse la explosión, que, según los videos compartidos por habitantes y trabajadores del sector causó daños considerables, el presidente Aberlardo de la Espriella se refirió a lo ocurrido en su cuenta de la red social X.

“Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, indicó el mandatario, que culpó al narcoterrorismo de la explosión:

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”.

El presidente se mantuvo en que no habrá diálogos y advirtió que “cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”.

Balance preliminar de heridos:

Del atentado que, se cree, habría sido perpetrado con un carro bomba, aún no existe un balance oficial, pero, en un primer reporte, la secretaria de Gobierno de la Gobernación del Meta, Andrea Carolina Lizcano, indicó que hay dos funcionarios heridos.

Ya en un segundo balance, la cifra aumentó a 12 y se reportaron afectaciones en la sede de la Gobernación, la Alcaldía y la catedral.

La Federación Nacional de Departamentos condenó el acto terrorista y advirtió que “atacar a la población civil es un acto de cobardía y miserableza que busca quebrantar e intimidar la tranquilidad en nuestras regiones”.