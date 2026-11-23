La participación, para algunos sorpresiva, del expresidente Iván Duque en la convención del Centro Democrático habría sido posible gracias a la intervención del líder natural del partido, Álvaro Uribe Vélez.

Luego de que el exmandatario comentara en una entrevista que algunos dirigentes del partido habrían tratado de esconderlo o mantener una relación a escondidas con él, Uribe se habría puesto en contacto con Gabriel Vallejo, para abrirle un espacio a Duque en el evento.

“Me siento orgulloso de haber sido el primer presidente elegido con las banderas del Centro Democrático”, dijo Duque, recientemente.

Centro Democrático aún no tendría definidas sus fichas para las elecciones territoriales en Antioquia:

Varios sectores del partido Centro Democrático se habrían mostrado inquietos frente a las declaraciones realizadas por el representante a la Cámara Andrés Guerra, en las que señala que no tiene sus candidatos para Antioquia, en las elecciones territoriales de 2027:

“No estaré con ningún candidato ni de Gobernación ni Alcaldía y esperaré a que el partido tenga unificado un proceso”, indicó en diálogo con la prensa; lo que le habría ganado una discusión los últimos días con el antiguo gerente de Hidroituango Alejandro Arbeláez y el exgerente de Viva Rodrigo Hernández.

Ambos estarían compitiendo por el aval del partido para la Gobernación.

En Bogotá, concejal parece acercarse al exalcalde Peñalosa de cara a las territoriales de 2027:

De otro lado, en Bogotá, el concejal Rolando González, que aspira a la Alcaldía, estaría acercándose al exalcalde Enrique Peñalosa, con quien se habría reunido en varias oportunidades.

En común tendrían la propuesta del malecón del río Bogotá en el que Peñalosa dijo haber trabajado en un “detallado estudio” durante su Alcaldía “para que millones vivan más felices con el disfrute de su frente de agua, como ocurre en Montería, Barranquilla, Londres, París, Melbourne, Moscú, Shanghái y cientos de ciudades más”.

Mientras González señaló: “Lo digo y lo repito: Bogotá no puede seguirle dando la espalda al río. Se logró un paso fundamental al destrabar la PTAR Canoas, que consolidará su descontaminación”.