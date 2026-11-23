La avenida 68 se prepara para iniciar una nueva etapa de operación de Transmilenio en Bogotá. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, había anunciado que cinco de los nueve grupos de construcción del proyecto estarían habilitados antes de finalizar 2026, lo que permitiría la circulación de buses por algunos sectores del corredor.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de las estaciones que abrirán al público durante esa primera fase, los avances reportados por el IDU permiten identificar algunos puntos que podrían entrar en funcionamiento.

¿Qué estaciones de Transmilenio podrían funcionar primero en la avenida 68?

Una de las estaciones que tiene un avance destacado es Colegio Nicolás Esguerra, ubicada en el grupo 3 de la obra. El IDU informó en septiembre que alcanzaba un avance del 99,96 % y que estaba pendiente de la energización definitiva, un paso necesario para completar su puesta en funcionamiento.

También aparecen como posibles candidatas las estaciones de calle 13, calle 19 y avenida La Esperanza, correspondientes al grupo 4. Este frente registraba un avance del 99,74 % con corte al 16 de noviembre y permitiría conectar la Avenida Américas con la Calle 26.

Estos porcentajes muestran que las obras de infraestructura están cerca de su terminación en esos sectores. Sin embargo, el avance físico no significa que las estaciones estén listas para recibir pasajeros: todavía deben cumplirse los procedimientos técnicos y operativos necesarios para habilitar el servicio.

¿Cuándo comenzaría a funcionar Transmilenio por la avenida 68?

Orlando Molano explicó que la administración distrital proyecta habilitar cinco grupos de la avenida 68 durante diciembre de 2026. En sus declaraciones también señaló que los demás frentes de construcción continuarían durante 2027, por lo que la entrada en operación de la troncal será progresiva.

Por ahora, los anuncios de Molano permiten establecer que diciembre será un mes clave para el comienzo de la operación parcial. La lista definitiva de estaciones habilitadas, las fechas de apertura y los servicios que circularán por el corredor deberán ser precisados por el IDU y TransMilenio.