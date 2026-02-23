Defensora del Pueblo denuncia presiones de Clan del Golfo y Tren de Aragua a candidaturas en Bogotá

La defensora del Pueblo, Iris Marín, tras la presentación del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, aseguró que grupos ilegales con presencia en Bogotá están intimidando a campañas políticas.

Marín señaló que el Clan del Golfo y el Tren de Aragua se consolidaron en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, centro de Bogotá, donde existe una disputa territorial.

“Que está relacionada con el uso de, por ejemplo, de artefactos explosivos, también el tema de extorsión, exacción en negocios locales” y han marcado fachadas dentro de esas localidades.

Agregó que han intimidado campañas de sectores alternativos. “En este en este momento únicamente es Clan del Golfo y tren de Aragua el que tenemos una incidencia directa en el proceso electoral”.