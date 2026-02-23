CANAL RCN
Colombia Video

Defensora del Pueblo denuncia presiones de Clan del Golfo y Tren de Aragua a candidaturas en Bogotá

Iris Marín aseguró que el Clan del Golfo y el Tren de Aragua se consolidaron en dos localidades del centro de Bogotá.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
11:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La defensora del Pueblo, Iris Marín, tras la presentación del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, aseguró que grupos ilegales con presencia en Bogotá están intimidando a campañas políticas.

Defensoría hace un llamado de acción inmediata en 62 municipios por riesgo en elecciones ante “la gobernanza de grupos armados”
RELACIONADO

Defensoría hace un llamado de acción inmediata en 62 municipios por riesgo en elecciones ante “la gobernanza de grupos armados”

Marín señaló que el Clan del Golfo y el Tren de Aragua se consolidaron en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, centro de Bogotá, donde existe una disputa territorial.

“Que está relacionada con el uso de, por ejemplo, de artefactos explosivos, también el tema de extorsión, exacción en negocios locales” y han marcado fachadas dentro de esas localidades.

Agregó que han intimidado campañas de sectores alternativos. “En este en este momento únicamente es Clan del Golfo y tren de Aragua el que tenemos una incidencia directa en el proceso electoral”.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clan del Golfo

Pie de fuerza del Clan del Golfo aumentó 140% en tres años: son casi 10.000 sus integrantes

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Así intimidaban y dejaban panfletos extorsivos a comerciantes del sur de Bogotá

Villavicencio

Jugador de Llaneros involucrado en accidente de tránsito que dejó una persona muerta

Otras Noticias

Nueva York

Nueva York está bajo alerta por una nueva tormenta de nieve: vuelos fueron cancelados porque viajar es “extremadamente peligroso”

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, entre cinco y ocho centímetros de nieve podrían cubrir a la ciudad cada hora.

Jarlan Barrera

Sorpresa total: Jarlan Barrera se queda en el FPC y será anunciado por su nuevo equipo

Jarlan Barrera finalmente se quedará en el fútbol colombiano y su nuevo equipo es una completa sorpresa.

La casa de los famosos

Melissa Gate se fue de frente contra participante de la Casa de los Famosos antes de su ingreso: "quiero golpearlo pero..."

Finanzas personales

Bancolombia completó más de doce horas sin servicio para millones de usuarios: esto respondieron

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca