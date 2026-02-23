Nueva York está bajo alerta por una nueva tormenta de nieve: vuelos fueron cancelados porque viajar es “extremadamente peligroso”

Ante la llegada de una tormenta invernal como no se ha visto en la última década, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió una advertencia severa en conferencia de prensa este lunes, 23 de febrero:

"La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en los últimos diez años", advirtió el mandatario e invitó a los ciudadanos a "evitar todos los viajes no esenciales", mientras ordenaba el cierre total de escuelas, autopistas y puentes para mitigar los riesgos de un evento que ya paraliza el noreste de Estados Unidos.

Semanas ante, otro evento devastador cobró las vidas de más de 100 personas en la misma zona del país.

Viajar es “extremadamente peligroso”: NWS

Esta tormenta de nieve, que según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) hará que viajar sea "extremadamente peligroso", tiene a casi 54 millones de personas en su trayectoria y amenaza con acumulaciones de hasta 70 centímetros de nieve en algunas zonas.

Las autoridades meteorológicas explicaron que las condiciones de ventisca se "materializarán rápidamente" desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, con nevadas que podrían alcanzar un ritmo de entre cinco y ocho centímetros por hora, reduciendo la visibilidad a niveles críticos, como se observó en Wall Street desde el lunes por la mañana.

La alerta también se extiende a Boston y Nueva Jersey:

El impacto en la infraestructura ya es evidente con la cancelación de más de 5.000 vuelos y el reporte de unos 80.000 clientes sin suministro eléctrico en Nueva Jersey, estado donde la gobernadora Mikie Sherrill declaró el estado de emergencia.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue enfática al advertir el domingo que "lo peor está por venir", pidiendo a los residentes abastecerse de víveres y medicamentos de inmediato.

El NWS ha reiterado que la combinación de nieve intensa y ráfagas de viento provocará "condiciones de viaje peligrosas o imposibles", especialmente en el corredor de la carretera I-95 que conecta ciudades clave como Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston.

En Boston, la alcaldesa Michelle Wu también declaró una "alerta por nieve" y calificó el fenómeno como una tormenta "de una magnitud histórica", con previsiones de hasta 60 cm de nieve.