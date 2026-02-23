VIDEO | Así intimidaban y dejaban panfletos extorsivos a comerciantes del sur de Bogotá

Las cámaras y los operativos dejaron al descubierto la forma en la que un grupo de presuntos extorsionistas venía intimidando a comerciantes y ciudadanos en el sur de Bogotá.

RELACIONADO Mensaje de WhatsApp evitó que dos niñas fueran reclutadas por las disidencias en Cali

En video quedó registrado cómo uno de los señalados intentaba dejar panfletos extorsivos en un establecimiento, mientras exigían altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas ni contra sus negocios.

En total fueron 15 personas capturadas mediante el despliegue de ocho acciones operativas en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires.

Así era como extorsionistas intimidaban y atentaban contra comerciantes en el sur de Bogotá

Uno de los casos más graves se presentó en la localidad de Chapinero. Allí, un comerciante dedicado a la venta de elementos tecnológicos fue víctima de amenazas y presiones económicas.

Le exigían 150 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad. Gracias a la denuncia oportuna, el presunto responsable fue capturado en flagrancia.

En Ciudad Bolívar, el propietario de un lavadero de vehículos y motocicletas también fue blanco de intimidaciones. Según las investigaciones, la organización transnacional ‘Los Satanás’ estaría detrás de las amenazas.

Un trabajador del establecimiento, tras ser despedido, habría suministrado información y videos del negocio a los delincuentes. Posteriormente exigieron 20 millones de pesos para no atentar contra la vida del comerciante ni afectar el lugar.

En este hecho fue capturado en flagrancia el ciudadano cuando pretendía dejar panfletos extorsivos en el establecimiento, acción que quedó registrada.

Extorsionistas se hacían pasar por grupos armados para hacer efectivas las entregas de dinero

En la localidad de San Cristóbal, mediante el plan cazador, fueron capturadas dos personas que se hacían pasar por integrantes de un grupo armado al margen de la ley para intimidar a comerciantes.

RELACIONADO Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

Los señalados fueron detenidos en flagrancia luego de afectar la fachada de uno de los establecimientos.

Las amenazas consistían en exigir dinero bajo advertencias de atentar contra la vida de las víctimas si no accedían a las exigencias económicas.

Capturaron a 15 extorsionistas en Bogotá

En la ciudad de Villavicencio fue capturado por orden judicial alias Jeimmy, señalado por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Esta persona haría parte del grupo delincuencial ‘Los Bautistas’, desarticulado en diciembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades, se dedicaría a actividades ilícitas bajo la modalidad de ciberextorsión, con injerencia en la cárcel La Picota en Bogotá.

Las 15 personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para nueve de los detenidos y a los otros seis les fue otorgada detención domiciliaria.

Según el balance oficial, en lo corrido de 2026 se registra una disminución del 84% en las denuncias por extorsión, con 45 casos menos en comparación con 2025, y la captura de 28 personas por este delito.