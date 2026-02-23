CANAL RCN
Colombia

Jugador de Llaneros involucrado en accidente de tránsito que dejó una persona muerta

Se trata de Marlon Sierra, quien es señalado de atropellar a una persona mientras conducía.

Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
11:40 a. m.
En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de Marlon Sierra, volante de contención y pieza clave de Llaneros FC, tras verse involucrado en un accidente de tránsito que cobró la vida de un ciudadano en la capital del Meta.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 21 de febrero en el barrio Pinilla, de Villavicencio. Según los reportes policiales y testimonios de residentes de la zona, el futbolista, de 31 años, conducía un vehículo particular que embistió a un ciclista identificado como Ángel María León Ladino.

La víctima, un hombre ampliamente conocido en su comunidad por su labor como vigilante comunitario durante más de dos décadas, se desplazaba en su bicicleta hacia su lugar de trabajo cuando fue impactado por el automotor. Pese a que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, los médicos no pudieron salvar su vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El club Llaneros FC, que apenas un día antes del accidente había empatado 2-2 contra Independiente Medellín en la Liga BetPlay (donde Sierra fue titular), no ha emitido un comunicado oficial extenso sobre las sanciones disciplinarias internas, aunque el ambiente en el equipo es de total consternación.

Lo que ha generado mayor indignación en la opinión pública son las circunstancias que rodean el caso. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Villavicencio, tras realizarse las pruebas de rigor, el jugador arrojó un resultado positivo para grado uno de alcoholemia.

A esto se suma la denuncia de los testigos y familiares de la víctima, quienes aseguran que, tras el impacto, el deportista presuntamente incurrió en una omisión de socorro, intentando alejarse del lugar sin brindar auxilio al ciclista herido. Esta conducta es considerada un agravante serio dentro de la legislación penal colombiana (Ley 599 de 2000).

