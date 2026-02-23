Defensoría hace un llamado de acción inmediata en 62 municipios por riesgo en elecciones ante “la gobernanza de grupos armados”

La Defensoría del Pueblo presentó una versión actualizada de su informe de seguimiento y alertas tempranas sobre posibles riesgos “que pueden afectar el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos”, de los colombianos “en los procesos electorales de 2026”.

El informe, de acuerdo con la defensora Iris Marín, fue redactado sin que las instituciones compartieran información detallada sobre sus planes para garantizar el ejercicio de unas elecciones sin violencia, en puntos críticos del país:

“Hubo ausencia de información importante para la valoración de la respuesta, se recibió muy poca información por parte de las instituciones del Estado lo que imposibilitó evaluar la información completa”, advirtió.

La gobernanza de grupos armados pone en riesgo las elecciones:

Si bien no hay una alerta sobre el riesgo de cancelación de los próximo comicios, Marín insistió en que su “preocupación central es sobre la libertad y cómo se desarrollarán las elecciones en ciertas regiones del país por la gobernanza de los grupos armados”.

En respuesta, la entidad emitió un llamado de acción inmediata en 62 municipios, un llamado de acción urgente en 162, un llamado de acción prioritario en 425 y un llamado a la observación permanente en 216.

Candidatos y servidores públicos también están en riesgo:

El informe de la Defensoría del Pueblo, también, advierte que “los candidatos enfrentan un riesgo estructural caracterizado por homicidios selectivos, atentados, amenazas sistemáticas y estigmatización, así como por restricciones severas a su movilidad y la prohibición de realizar proselitismo en territorios dominados por grupos armados”.

Caso similar al de los servidores públicos, que “enfrentan un riesgo creciente marcado por amenazas, coacciones, restricciones de movilidad y ataques directos ejercidos por grupos armados ilegales”, en su intento por garantizar el desarrollo de elecciones, principalmente, en los departamentos del Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca.

Para contrarrestar los riesgos, la Defensoría recomienda al Gobierno Nacional actuar de manera rápida y organizada frente a los riesgos mencionados, frenar las acciones de los grupos criminales y tomar medidas integrales que garanticen la participación ciudadana en los comicios, castigando con severidad los delitos electorales.