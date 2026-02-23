Pie de fuerza del Clan del Golfo aumentó 140% en tres años: son casi 10.000 sus integrantes

Un nuevo informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte que el pie de fuerza del Clan del Golfo aumentó un 140% entre 2022 y 2025.

El grupo, sentado en una de las diez mesas que mantiene activas el Gobierno Nacional, se sumó, a mediados de septiembre, a un nuevo ciclo de conversaciones en Catar, en el que intervienen mediadores.

Y, aunque ha demostrado interés por retornar a la vida civil, es el mayor reto de la política de paz total del Gobierno Petro, al tratarse del grupo armado más grande del país, con 9.840 miembros, de los cuales, 3.328 están en armas.

Los otros 6.512 son puntos o redes de apoyo que, en las regiones, informan a la organización sobre los movimientos del Ejército, a cambio de un salario, que ronda los 1.2 a 1.5 millones de pesos.

¿Qué otros detalles revela el informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre el Clan del Golfo?

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz explicó en diálogo con Noticias RCN que “este grupo, en particular, se ha venido expandiendo de manera exponencial en los últimos años. Tenía alrededor de 3.000 o 4.000 personas en 2022 y hoy llega casi a las 10.000 personas”.

Sus procesos de reclutamiento le han permitido llegar a 297 municipios del territorio nacional e, incluso, la Defensoría del Pueblo sugiere que pueden ser más de 400.

“Como lo hemos titulado en el informe de la comisión, hay que entender que es una negociación muy diferente a las demás, con un grupo que se está extendiendo de manera demencial por Colombia, afectando a cientos de personas y a sus poblaciones”, indicó.

Los tres peros de la política de paz total:

Con todo y que “es un grupo que está dispuesto a desmovilizarse, a desarmarse, a hablar de justicia, a desmovilizarse; cosa que no ha hecho ningún otro grupo de la paz total propuesta por el Gobierno Petro”, el optimismo, según Arias, no es suficiente.

Una de sus premisas es que la paz total ha dado espacio al Clan del Golfo para aumentar su pie de fuerza y presencia en las regiones, pero recalca que los tres grandes errores de esta política son:

“1. No tener de forma paralela una estrategia de seguridad que presione a los grupos, 2. No entender cómo funcionan estos grupos armados y 3. Adelantar negociaciones sin condiciones, cuando queda claro, por lecciones aprendidas, que no puede negociarse sin condicionar los diálogos para que dejen de reclutar, devuelvan a los niños a la vida civil y dejen de expandirse”.