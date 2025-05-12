Capturan en Santander a dos señalados colaboradores del ELN

En una operación conjunta de las autoridades, fueron detenidos en Piedecuesta y Bucaramanga dos presuntos miembros de la red de apoyo al terrorismo del ELN, quienes estarían vinculados al Frente Héroes y Mártires de Anorí, estructura que opera en el sur de Bolívar.

Cayeron en Santander dos sujetos que ayudaban al ELN

Durante este trabajo coordinado se hicieron efectivas órdenes de captura por el delito de rebelión contra una mujer identificada como alias la Mona, de 45 años, y un hombre conocido como ‘el Primo’, de 31 años.

“En desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho y gracias a una acción articulada entre el Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se lograron materializar dos órdenes de captura por el delito de rebelión contra presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del Frente Héroes y Mártires de Anorí, del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, del ELN, con injerencia en el sur de Bolívar”, detalló el Ejército.

Según información de inteligencia, ambos llevaban varios años dentro de la organización y seguían instrucciones de un cabecilla conocido como alias Omar, ‘Mauricio’ o ‘Casinga’.

Su rol dentro del grupo armado incluía actividades de inteligencia criminal, logística y adquisición de armamento en municipios como Girón y Piedecuesta, con el fin de fortalecer las operaciones ilegales del frente en el sur de Bolívar.

Aunque se dedicaban aparentemente a oficios cotidianos como carpintería y trabajos varios para no levantar sospechas, las autoridades aseguran que también apoyaban acciones como extorsiones, secuestros, tráfico de armas, comercialización de pasta, base de coca y homicidios selectivos.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso de judicialización.

El Ejército Nacional destacó que este tipo de resultados refuerza su compromiso con la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y con el debilitamiento de las estructuras armadas ilegales que buscan ampliar su presencia en el departamento.

También resaltaron la importancia del trabajo articulado entre instituciones para frenar el avance de grupos que intentan afectar la tranquilidad de la población.