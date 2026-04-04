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Defensoría alerta graves violaciones al DIH tras ataque en Briceño, Antioquia

El atentado con explosivos y otros hechos recientes evidencian el agravamiento del conflicto en la zona

Noticias RCN

abril 04 de 2026
04:49 p. m.
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La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia tras los hechos de violencia registrados en Briceño, Antioquia, asegurando que podrían constituir graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulneraciones a los derechos humanos.

Disidencias de alias Calarcá estarían detrás de ataque con explosivos en Briceño: dos policías resultaron heridos
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El pronunciamiento se da luego del atentado con explosivos ocurrido en pleno Viernes Santo, en el parque principal del municipio, que dejó dos policías heridos y generó pánico entre la población civil que participaba en actividades religiosas.

Hechos que agravan la crisis humanitaria

Según la Defensoría, la situación en Briceño no es aislada. La entidad documentó varios hechos recientes que evidencian un deterioro sostenido del orden público, entre ellos la explosión de una motocicleta con un artefacto improvisado en zona urbana y la interceptación de una ambulancia en la vía Yarumal–Briceño, donde fue asesinada una persona herida que era trasladada.

Pronunciamiento Briceño (Antioquia) Abr 4

Este último caso reviste especial gravedad, ya que se trataría de un ataque directo contra la misión médica, protegida por el DIH, lo que podría constituir un crimen de guerra.

La Defensoría advirtió que estos hechos desconocen principios fundamentales como la distinción, proporcionalidad y precaución, exponiendo directamente a la población civil, incluidos niños, líderes sociales y comunidades vulnerables.

Llamado urgente y exigencias a actores armados

Ante este panorama, la entidad exigió a los grupos armados que operan en la zona —entre ellos el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 al mando de alias ‘Calarcá’— respetar de manera estricta el DIH y cesar acciones que afecten a la población civil.

Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades para activar medidas de prevención, reforzar la presencia institucional y garantizar la atención humanitaria ante posibles desplazamientos o confinamientos.

Incluso, solicitó la convocatoria extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de coordinar acciones inmediatas frente a la crisis.

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Mientras tanto, en el municipio continúan los operativos de seguridad y rigen medidas como el toque de queda nocturno y restricciones a la movilidad, en un intento por contener nuevos hechos de violencia en medio de la Semana Santa.

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