Video revelador: hallan el cuerpo del joven de 22 años que se lanzó al embalse de Guatapé huyendo de agresión

Tras 120 horas de búsqueda, los equipos de bomberos recuperaron el cuerpo de Alexander Avendaño, un joven de 22 años que se lanzó al embalse de El Peñol, en Guatapé, mientras huía de una presunta agresión durante una fiesta en una embarcación.

Un video, difundido en las últimas horas, transformó lo que inicialmente se reportó como un accidente en un caso que investiga la Fiscalía.

Video del joven que fue hallado sin vida en Guatapé

Las imágenes muestran los últimos minutos con vida de Avendaño. En el registro se observa un lavamanos roto y se escucha la voz de una joven pidiendo que lo ahoguen, mientras varias personas le quitan el pantalón a este en medio de una riña. La secuencia concluye con la víctima lanzándose al agua del embalse.

"Gracias al apoyo de la familia y personal de la comunidad que se quedó en el lugar, avistaron el cuerpo, nos dieron aviso e inmediatamente acudimos al lugar a realizar la recuperación", informaron los bomberos de Guatapé que participaron en el operativo de rescate.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de las personas presentes en la embarcación. Expertos consultados señalan que, aunque resulta complejo determinar responsabilidades penales directas, existen elementos para investigar otras conductas.

"No me atrevería a decir que se le puedan endilgar a las personas del bote un tema de homicidio. La fiscalía tendrá que indagar si estamos en presencia de una conducta típica de omisión de socorro", explicó Andrés Arango, abogado penalista.

Actualmente, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes del caso al indagar sobre la posibilidad de que se hayan violado los protocolos de navegación y las razones por las que nadie auxilió al joven.

Búsqueda del joven hallado muerto en Guatapé

La búsqueda del hombre de 22 años inició a comienzos de la semana en la zona comprendida como El Marial, una zona de alto riesgo ya que alcanza profundidades de hasta los 50 metros.

Según información obtenida por la FM, las autoridades llegaron a suspender temporalmente la operación de búsqueda tras plantearse la hipótesis de que el cuerpo había sido arrastrado por la corriente.

No obstante, tras ampliar el radio de exploración y dar con el cuerpo, ahora la investigación se centra en el video en donde se observa al hombre lanzándose al agua en medio de la acalorada discusión.