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Disidencias de alias Calarcá estarían detrás de ataque con explosivos en Briceño: dos policías resultaron heridos

Para evitar nuevos ataques, la Alcaldía local decretó un toque de queda nocturno y la prohibición de motocicletas con parrillero hombre los siguientes días.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
04:20 p. m.
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Las disidencias de alias Calarcá, en diálogos con el Gobierno nacional, estarían detrás del atentado con lo que se cree sería una moto cargada de explosivos en el municipio de Briceño, Antioquia, durante el Viernes Santo.

La explosión se registró en horas de la noche, en el parque principal de Briceño, cerca de la estación de Policía, mientras que cientos de feligreses escuchaban el sermón de las Siete Palabras en la iglesia y sus alrededores.

De acuerdo con el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, “dos de nuestros uniformados resultaron lesionados. Uno de ellos presenta una herida en la rodilla izquierda, al parecer, con posible fractura y el segundo presenta aturdimiento, ocasionado por la fuerte explosión”.

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Autoridades locales toman medidas para evitar que situaciones similares se repitan en lo que resta de la Semana Mayor:

En respuesta, el coronel Muñoz informó que “unidades de la Policía Nacional activaron los protocolos de seguridad y desplegaron operativos en la zona”. Su “objetivo es establecer con claridad las circunstancias de este atentado e identificar a los responsables”.

Además, la Alcaldía local decretó un toque de queda nocturno entre el viernes, 3 de abril, y el martes, 7, desde las 9:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana.

Como medida complementaria, el decreto prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre.

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Ministro de Defensa se pronunció tras el ataque:

Tras el ataque, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, en donde señaló que, aunque el ataque “no dejó víctimas fatales, sí constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad al atacar a la población civil y emplear medios y métodos prohibidos por el DIH. Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”.

E informó que “paralelamente", a las acciones de las autoridades locales, "la Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC o comúnmente conocido como Clan del Golfo”.

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