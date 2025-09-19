CANAL RCN
Colombia

Defensoría envió alerta por violencia en Arauca: van 84 homicidios en 2025

La cifra de homicidios asciende a 12 en lo que va de septiembre y a 84 en lo corrido del año, de los cuales nueve corresponden a mujeres.

Foto: @COMANDANTE_EJC /X

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
06:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las recientes horas, la Defensoría del Pueblo publicó un documento en el que alertó sobre la crítica situación de seguridad que enfrenta el departamento de Arauca, donde en los últimos cuatro días se han registrado ocho asesinatos.

Alcalde de Arauca denuncia que no hay recursos para la fuerza pública: les fían la gasolina
RELACIONADO

Alcalde de Arauca denuncia que no hay recursos para la fuerza pública: les fían la gasolina

Defensoría lanza alerta por ola de violencia en Arauca

Con estos hechos, la cifra de homicidios asciende a 12 en lo que va de septiembre y a 84 en lo corrido del año, de los cuales nueve corresponden a mujeres.

Las muertes violentas se han presentado en los siete municipios del departamento, siendo Tame, Arauquita y Saravena los territorios más golpeados.

La entidad enfatizó que estas agresiones no pueden considerarse hechos aislados, sino que responden a las dinámicas del conflicto armado que persiste en la región, donde el accionar de grupos armados ilegales infringe directamente el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo a la población civil.

En su pronunciamiento, la Defensoría recordó que la vida y la dignidad humana son bienes inviolables cuya protección constituye un deber esencial del Estado.

Por ello, instó a implementar de manera urgente e integral la Alerta Temprana 011 de 2023, que incluye cinco recomendaciones dirigidas a enfrentar los factores estructurales de riesgo en Arauca.

“Acompañamos con respeto y solidaridad el dolor de las familias de las víctimas y de las comunidades que hoy enfrentan miedo e incertidumbre. La vida y la dignidad humana son bienes inviolables cuya protección es un deber esencial del Estado”, se lee en el documento.

Los desgarradores mensajes de los hijos de dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN
RELACIONADO

Los desgarradores mensajes de los hijos de dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN

El comunicado advierte que la falta de acción frente a las alertas emitidas no solo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, sino que también representa un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Defensoría llamó a todas las autoridades nacionales, departamentales y locales a coordinar esfuerzos para proteger a las comunidades, garantizar el derecho a la vida y frenar la expansión de la violencia en el territorio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Icfes

Resultados del ICFES 2025: fecha y link para consultar las Pruebas Saber 11

Cali

Legalizan captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, presunto responsable del homicidio de su hermano Jorge Hernando

Bogotá

Desmantelan clan familiar que operaba red ilegal de chance en Bogotá

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Hasta cuándo dura el enamoramiento por una persona según la ciencia?

Las reacciones químicas que el cuerpo experimenta al ver a la persona deseada llegan a su fin, según científicos.

Bogotá

Estos son los barrios más costosos para vivir en Bogotá

Le contamos cuáles son los barrios más cotizados de Bogotá y qué beneficios ofrecen a quienes quieran vivir en este sector, según Metrocuadrado.

Donald Trump

Antifa, el grupo de extrema izquierda que Trump busca designarlo como "terrorista": ¿Quiénes son?

Cali

Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali Cocina

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más