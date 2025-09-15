Alcalde de Arauca denuncia que no hay recursos para la fuerza pública: les fían la gasolina

El alcalde de Arauca, Juan Quenza, denuncia que su ciudad, capital del departamento, fue abandonada a su suerte por el Gobierno Nacional en materia de seguridad.

El sábado, su jefe de seguridad, el subteniente Jorge Armando Tapias, fue asesinado mientras compartía con amigos en un bar, por dos sujetos armados.

Los responsables, serían miembros del frente Domingo Lain del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cumple 45 años operando en la región.

Así lo dio a conocer el mandatario: “Jorge Tapias, mi jefe de seguridad, amigo y cabo de la Policía Nacional fue acribillado con 23 tiros por parte de dos miembros del ELN (…) pero el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no ha atendido las necesidades de Arauca capital”.

La ciudad no estaría recibiendo ayudas del ejecutivo:

La situación de abandono estatal sería tan grave que el mismo alcalde ha tenido que sacar dinero de su bolsillo para apoyar los operativos de seguridad en la ciudad.

En su denuncia más reciente advirtió que la Fuerza Pública de Arauca se quedó sin fondos y deben pedir fiada la gasolina para poder movilizarse y cumplir con sus rondas:

“La Fuerza Pública no tiene ni siquiera combustible para mover sus vehículos y brindar operatividad. Debemos recurrir a una estación de combustible, que es donde me fían el combustible, y tengo que pagarlo con mi suelo para poner los vehículos en operatividad y brindarles seguridad a los araucanos, que es la base fundamental de nosotros como institución”.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el asesinato de su jefe de seguridad?

Luego de que el jefe de seguridad del alcalde fuera baleado en un establecimiento público de Arauca, se desplegaron unidades para investigar el homicidio en el sector de El Remolino.

Con las uñas, han tratado de esclarecer el caso, pero no dan abasto y piden ayuda urgente del Gobierno Nacional para mantener el orden y dar la batalla contra los grupos armados que actúan con total tranquilidad en la región.