Defensoría y Procuraduría exigen justicia por caso de bebé asesinada en El Espinal

Hay reacciones tras el caso que conmocionó a El Espinal, Tolima, por la muerte de Mía, la bebé de seis meses que habría sido víctima de violencia sexual y maltrato infantil.

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En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación emitieron fuertes pronunciamientos exigiendo justicia, celeridad en las investigaciones y sanciones ejemplares contra los responsables.

A la par de los avances judiciales, ciudadanos realizaron una velatón en memoria de la menor y reiteraron el clamor para que el crimen no quede impune. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa una recompensa de 10 millones de pesos para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables del caso.

¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo sobre el caso de Mía?

A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de la menor y aseguró que lo ocurrido representa una grave vulneración de los derechos de la infancia. La entidad señaló que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible y calificó la violencia sexual como “una forma de tortura”.

Además, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con la mayor diligencia en el esclarecimiento de los hechos y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. También pidió fortalecer las rutas de atención y protección para menores en riesgo en el territorio.

La entidad insistió en que la protección de la niñez debe ser una prioridad en todos los entornos y reiteró la necesidad de que familias, comunidades, instituciones educativas y autoridades activen alertas tempranas frente a cualquier situación que pueda poner en peligro a menores de edad.

¿Qué avances hay en la investigación por la muerte de la bebé?

El alcalde de El Espinal confirmó que sostuvo reuniones con la Policía del Tolima y la Fiscalía para revisar el avance de las investigaciones. Según indicó, un grupo especializado de la Sijín adelanta labores de recolección de pruebas y seguimiento para esclarecer lo sucedido.

El mandatario aseguró que las pesquisas “van por buen camino” y señaló que en los próximos días podrían conocerse resultados importantes dentro del proceso judicial.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, rechazó de manera contundente el crimen y reiteró que la protección de los derechos de niños y niñas debe ser una prioridad absoluta para todas las instituciones del Estado. El jefe del Ministerio Público calificó el hecho como aberrante y pidió una respuesta contundente de las autoridades.