Defensoría y Procuraduría exigen justicia por caso de bebé asesinada en El Espinal
La Defensoría del Pueblo calificó la violencia sexual contra la bebé de seis meses como una forma de tortura, mientras la Procuraduría pidió priorizar la protección de los derechos de la niñez.
Noticias RCN
07:53 a. m.
Hay reacciones tras el caso que conmocionó a El Espinal, Tolima, por la muerte de Mía, la bebé de seis meses que habría sido víctima de violencia sexual y maltrato infantil.
En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación emitieron fuertes pronunciamientos exigiendo justicia, celeridad en las investigaciones y sanciones ejemplares contra los responsables.
A la par de los avances judiciales, ciudadanos realizaron una velatón en memoria de la menor y reiteraron el clamor para que el crimen no quede impune. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa una recompensa de 10 millones de pesos para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables del caso.
¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo sobre el caso de Mía?
A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de la menor y aseguró que lo ocurrido representa una grave vulneración de los derechos de la infancia. La entidad señaló que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible y calificó la violencia sexual como “una forma de tortura”.
Además, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con la mayor diligencia en el esclarecimiento de los hechos y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. También pidió fortalecer las rutas de atención y protección para menores en riesgo en el territorio.
La entidad insistió en que la protección de la niñez debe ser una prioridad en todos los entornos y reiteró la necesidad de que familias, comunidades, instituciones educativas y autoridades activen alertas tempranas frente a cualquier situación que pueda poner en peligro a menores de edad.
¿Qué avances hay en la investigación por la muerte de la bebé?
El alcalde de El Espinal confirmó que sostuvo reuniones con la Policía del Tolima y la Fiscalía para revisar el avance de las investigaciones. Según indicó, un grupo especializado de la Sijín adelanta labores de recolección de pruebas y seguimiento para esclarecer lo sucedido.
El mandatario aseguró que las pesquisas “van por buen camino” y señaló que en los próximos días podrían conocerse resultados importantes dentro del proceso judicial.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, rechazó de manera contundente el crimen y reiteró que la protección de los derechos de niños y niñas debe ser una prioridad absoluta para todas las instituciones del Estado. El jefe del Ministerio Público calificó el hecho como aberrante y pidió una respuesta contundente de las autoridades.