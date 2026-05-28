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Casi lo matan a puñaladas en un bar de Bogotá y su denuncia quedó en el aire por no tener la cédula del agresor

Las autoridades exigen nombre y cédula del agresor para recibir la denuncia, pese a que la víctima cuenta con videos del ataque en el que se identifica físicamente al hombre.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
07:12 a. m.
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El administrador de un bar en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, resultó gravemente herido tras recibir seis puñaladas de un cliente al que no conocía, el pasado 9 de mayo, en un ataque que ocurrió cuando simplemente solicitó la devolución de un envase de cerveza.

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La víctima, identificada como Jeisson Polanía, permanece en recuperación tras una cirugía de emergencia. Lo más grave del caso es que no ha podido denunciar al agresor porque no tiene su nombre y número de cédula.

Llevó los videos de cámaras de seguridad en los que se ve plenamente al hombre y el momento en el que lo ataca, pero esto no sería suficiente para formalizar su denuncia.

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Detalles de cómo fue el violento ataque a cuchillo al administrador de un bar

El incidente ocurrió cuando el hombre se disponía a cerrar el establecimiento donde trabaja como administrador desde hace tres años.

"Vendí una cerveza y solamente por pedir el envase de vuelta esta persona me pega una patada en la cara", relató la víctima.

Lo que comenzó como una agresión física escaló rápidamente a un ataque con arma blanca.

Yo me paro, trato de accionar. Al momento en que acciono, me recibe es a puñal. Seis puñaladas me pega en el cuerpo.

Las heridas fueron graves. Recibió dos puñaladas en el antebrazo izquierdo que comprometieron una arteria, por lo que requirió una cirugía vascular de emergencia. Tres heridas adicionales en los dedos necesitaron intervención quirúrgica. Jeisson internado en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

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Por no tener la cédula del agresor no lo puede denunciar

El caso evidenciaría un problema procedimental que dificulta el acceso a la justicia. Según la víctima, al intentar interponer la denuncia formal, las autoridades le solicitaron el nombre y número de cédula del agresor.

Me dicen que tiene que ser con cédula y nombre de la persona. Cosa que yo no tengo. No sé de dónde sacarla. A la persona no la conozco. Nunca había ido al bar. Las personas que me rodean me dicen que nunca la habían visto en el barrio.

La víctima cuenta con material probatorio que podría facilitar la identificación del agresor: "Yo tengo vídeos del bar (…) Lo que quiero en este momento es que esto no quede impune y que él para que se haga responsable de todo lo que me hizo".

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