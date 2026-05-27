Bebé de seis meses falleció tras un presunto caso de abuso en El Espinal

Una bebé de seis meses falleció este 27 de mayo tras pasar varias horas en delicado estado de salud luego de ser ingresada al hospital San Rafael del municipio de El Espinal, en Tolima, con múltiples lesiones físicas y presuntos signos de abuso sexual violento.

Lo que se ha podido conocer es que una mujer de 24 años llegó al centro asistencial con la menor y entregó versiones contradictorias sobre el estado de salud de la bebé.

Además, según lo informado por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, esta persona no habría podido entregar información a las autoridades sobre lo sucedido, pues se encontraría en un aparente estado de intoxicación.

¿Qué se sabe del caso de la bebé presuntamente abusada en El Espinal?

Los médicos del hospital San Rafael alertaron de inmediato a la Policía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las autoridades municipales debido a la gravedad de las lesiones encontradas en la menor.

Posteriormente, la bebé fue trasladada a la clínica Clinatec de Ibagué, donde estuvo en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Sin embargo, al cabo de unas horas, las menor terminó falleciendo debido a la gravedad del caso.

El alcalde de El Espinal anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar y capturar al responsable o responsables del presunto abuso contra la bebé.

Entre tanto, desde el Departamento de Policía de Tolima confirmaron que unidades especializadas de Infancia y Adolescencia adelantan labores de campo y verificación para reconstruir los momentos previos al ingreso de la menor al hospital.