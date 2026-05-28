🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 18

El Giro de Italia 2026 entra en su recta decisiva y este jueves se disputa la etapa 18, una jornada que en el papel parece tranquila, pero que podría terminar siendo más exigente de lo esperado.

Jonas Vingegaard mantiene el liderato de la clasificación general y cada vez está más cerca de conquistar la “maglia rosa”, aunque la pelea por el podio y las victorias de etapa sigue completamente abierta.

La fracción del día recorrerá 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, atravesando las tradicionales colinas del Prosecco. Aunque no se trata de una etapa de alta montaña, el desgaste acumulado y el perfil sinuoso podrían provocar movimientos importantes en la carrera.

El Muro di Ca’ del Poggio podría cambiar la etapa

Uno de los puntos más esperados del recorrido será el “Muro di Ca’ del Poggio”, una corta pero explosiva subida de apenas 1,1 kilómetros con una pendiente promedio del 12,3 %. El ascenso está ubicado a menos de diez kilómetros de la meta y aparece como el gran juez del día.

Su ubicación estratégica podría romper el grupo principal y favorecer a corredores explosivos o aventureros que busquen sorprender desde la fuga. Por eso, la gran pregunta de la jornada es si habrá un esprint reducido o si finalmente una escapada logrará mantenerse hasta el final.

Los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO desde las 8:00 de la mañana por la señal principal del Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y todas sus plataformas digitales.

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026