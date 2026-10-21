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Dejan en libertad a Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, vinculado a casos de secuestro y extorsión

La investigación de la Fiscalía señala que el exmandatario habría recurrido a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’.

Dejan en libertad a Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, vinculado a casos de secuestro y extorsión
Foto: archivo Noticias RCN.

Yhonay Díaz

octubre 21 de 2026
06:17 p. m.
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En horas de la tarde de este 21 de octubre, dos días después de la captura del exgobernador de San Andrés, Everth Hawkins, vinculado por los delitos de secuestro y extorsión, un juez decidió dejarlo en libertad.

La Fiscalía apeló la decisión. La investigación lo señala de presuntamente de tener nexos con el grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’.

El pasado 19 de octubre, Hawkins fue detenido en Barranquilla, Atlántico, en cumplimiento de una orden judicial vigente en su contra.

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Juez dejó en libertad a exgobernador de San Andrés

En medio de la audiencia, el juez a cargo del caso explicó que “la medida más adecuada idónea proporcional a la situación fáctica y jurídica que se nos ha expuesto en esta diligencia y frente al estándar probatorio de la misma y con base en los elementos que tenemos es la no privativa de la libertad”.

Tras dar a conocer su decisión, indicó que Everth Hawkins “debe suscribir un acta de compromiso por este despacho”.

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¿Por qué investigan al exgobernador de San Andrés?

La Fiscalía indicó que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada, hasta el momento han sido documentados dos casos de contratistas vinculados a la Gobernación de San Andrés que habrían sido víctimas de las presuntas extorsiones.

La investigación señala que a estas personas les habrían exigido en total 3.000 millones de pesos.

La investigación también estableció que, en uno de los casos, la presión para obtener el pago habría incluido la retención de una familiar de una de las víctimas, con el propósito de obligarla a entregar el dinero exigido.

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