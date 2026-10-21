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ANI invertirá $887.000 millones en la construcción de colegios en Soacha y Cali

El plan de infraestructura educativa contempla la construcción, reposición y mejoramiento de colegios.

ANI invertirá $887.000 millones en colegios de Soacha y Cali
Foto: Freepik

Yhonay Díaz

octubre 21 de 2026
03:36 p. m.
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La ANI invertirá $887.000 millones en 13 colegios de Soacha y Cali que beneficiarán a más de 14.000 estudiantes

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Educación anunciaron 13 proyectos de infraestructura educativa en Soacha, Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca.

Las entidades firmaron un acuerdo de entendimiento para avanzar en la construcción de las iniciativas escolares que representan una inversión estimada de $887.000 millones y beneficiarán directamente a más de 14.000 estudiantes.

Está inversión trata de promover proyectos que contribuyan a ampliar la oferta educativa, fortalecer la cobertura y facilitar la implementación de la jornada única con alimentación escolar.

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ANI invertirá en estos colegios de Soacha

La iniciativa contempla seis proyectos en Soacha y siete en Cali, que se desarrollarían mediante el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

Soacha concentrará una inversión de $467.000 millones

En Soacha se proyecta la construcción de seis colegios destinados a la educación preescolar, básica y media.

Los proyectos corresponden a las instituciones Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre Colegio 1 y tres establecimientos adicionales en Ciudad Verde.

Para estas iniciativas se estima una inversión de $467.000 millones, con la que se espera beneficiar directamente a 7.680 estudiantes. Además, el alcance potencial de los proyectos podría extenderse a más de 100.000 personas.

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Estos serán los colegios que intervendrá la ANI en Cali

En Cali, el plan contempla siete proyectos para la reposición y construcción de instituciones educativas, con una inversión estimada de $420.000 millones. Estas iniciativas beneficiarán directamente a 6.700 estudiantes.

Los establecimientos incluidos son el Técnico Industrial Pedro Antonio Molina-Tres de Julio, Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II, La Buitrera-José María García de Toledo, Santa Rosa, Santo Tomás-Jorge Isaacs y Técnico Industrial Luz Haydee Guerrero Molina.

La intervención de estas instituciones forma parte de la estrategia de infraestructura educativa que la ANI busca impulsar en coordinación con el Ministerio de Educación.

El objetivo es avanzar en proyectos que permitan fortalecer la capacidad de atención de los colegios y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad académica.

La distribución de los recursos deja a Soacha con una inversión proyectada de $467.000 millones y a Cali con $420.000 millones, para completar los $887.000 millones estimados para los 13 proyectos.

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