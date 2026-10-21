Empresa de transporte intermunicipal se disculpa con adulto mayor al que le negaron subirse a un bus

La empresa de transporte Transoriente ofreció disculpas públicas a José Villa, un adulto mayor de 68 años, luego de que se volviera viral un video en el que se evidenció cómo se le impidió abordar un bus intermunicipal que cubría la ruta hacia El Santuario, en el oriente de Antioquia, por estar acompañado de su mascota, Luna.

El caso, ocurrido durante el pasado fin de semana, generó indignación entre los pasajeros y usuarios en redes sociales. En las imágenes, registradas por un ciudadano con un teléfono móvil, se observa el momento en que el conductor le niega el ingreso al vehículo al hombre, quien atraviesa una difícil situación económica y pretendía desplazarse junto a su animal de compañía.

Un caso que generó rechazo en redes sociales

La situación provocó múltiples reacciones de rechazo por parte de quienes presenciaron el hecho y de miles de usuarios que conocieron el video a través de las redes sociales. Ante la polémica, la empresa decidió contactar al afectado para ofrecerle disculpas y buscar una solución que permitiera superar el incidente.

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En un encuentro que fue calificado como emotivo por ambas partes, representantes de la compañía reconocieron lo sucedido y expresaron públicamente sus excusas. Según explicaron, la intención es mantener una buena relación con José Villa y brindarle apoyo tanto a él como a su mascota.

“Hoy estamos públicamente pidiendo las disculpas, trayéndolo a él para que podamos tener una muy buena relación, darle unos tiquetes de cortesía y unas ayudas que le permitan a Luna tener una mejor salud y condiciones óptimas para vivir”, señaló un representante de la empresa.

Viajes gratuitos y apoyo para Luna

Como parte de los acuerdos alcanzados, Transoriente le entregó al adulto mayor varios tiquetes gratuitos para que pueda movilizarse entre los municipios del oriente antioqueño, especialmente hacia El Santuario, donde reside con frecuencia. Además, la compañía entregó obsequios y juguetes para Luna, así como ayudas destinadas a mejorar su bienestar.

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La empresa también aclaró que José Villa podrá continuar viajando acompañado de su mascota, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el transporte de animales, entre ellas el uso de un guacal adecuado durante los recorridos.

El encuentro concluyó con un apretón de manos, un abrazo y la entrega de los beneficios acordados, en lo que tanto el adulto mayor como la empresa calificaron como un desenlace positivo para una situación que inicialmente generó malestar y controversia en la región.