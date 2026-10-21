“Mi familia merece protección”: presidente tras captura de sujeto que amenazó a su familia

A través de su cuenta oficial en X, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que fue capturado un sujeto que realizó varias amenazas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y sus hijos.

Los hechos se habrían registrado el pasado 18 de octubre cuando el capturado lanzó mensajes intimidantes que insinuaban que acabaría con la vida de la esposa del jefe de Estado.

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Una vez se conocieron los hechos, se realizaron las denuncias respectivas contra el implicado.

Información compartida por la Fiscalía señala que el sujeto habría enviado el mensaje de muerte desde una cuenta anónima de Instagram. “Dicha publicación contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia”.

Una vez las autoridades conocieron el caso, adelantaron las acciones pertinentes para dar con el paradero del capturado y el 19 de octubre en la media noche se llevó a cabo el allanamiento para posteriormente, hacer efectiva su captura.

Al parecer, el sujeto se encontraba ubicado en Pereira y en su poder, se encontró una importante cantidad de droga.

“El 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado”.

Los delitos imputados

Como consecuencia, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Ahora, deberá responder desde una cárcel.

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“Hoy, este sujeto acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia. Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, aseguró el jefe de Estado.