Vacunación gratuita contra la rabia para perros y gatos en Bogotá: puntos y más información
La Alcaldía de Bogotá dio a conocer información sobre los puntos disponibles y la importancia de prevenir el contagio.
Noticias RCN
05:11 p. m.
La Secretaría Distrital de Salud dio a conocer a la ciudadanía sobre los puntos de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos que se encuentran disponibles en distintas localidades de Bogotá.
Según la Alcaldía de Bogotá, la institución busca vacunar a más de 27 mil animales de compañía durante el año 2026 y mantener al día la protección de las mascotas para evitar la transmisión de la enfermedad.
Puntos para vacunar a las mascotas contra la rabia en Bogotá
Los puntos se encuentran distribuidos en distintos puntos de la ciudad y subredes en la atención en salud:
Subred Norte
- Engativá: USS Garcés Navas, USS EMAUS, USS Bachué, USS Bellavista y USS Rincón.
- Suba: Casa de la Participación de Suba, Hospital de Suba y sede de Salud Pública Suba.
- Usaquén: USS Gaitana, USS Codito, USS San Cristóbal, Centro Comercial Panamá y Pet Center.
- Barrios Unidos: UPA Río Negro y Alcaldía Local de Barrios Unidos.
Subred Sur
- Usme: CAPS Marichuela y Alcaldía Local de Usme.
- Ciudad Bolívar: USS Sierra Morena, Salón Biblioteca Perdomo y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
- Tunjuelito: CAPS San Benito y Salón Comunal Venecia.
Subred Centro Oriente
- Rafael Uribe Uribe: sede administrativa San José y Centro de Salud Chircales.
- San Cristóbal: salón comunal El Inglés, Centro de Salud Bello Horizonte, Alcaldía Local de San Cristóbal y CDC La Victoria.
- Santa Fe: Centro de Salud Cruces y Centro de Salud La Perseverancia.
- Antonio Nariño: Salón Comunal La Fraguita y Casa Luis A. Morales.
- Los Mártires: Antigua UPA La Fayette y Parque Santa Fe.
- La Candelaria: Casa Zipa.
Subred Sur Occidente
- Bosa: Centro de Salud El Porvenir, Centro de Salud José María Carbonell y Hospital de Bosa.
- Kennedy: Centro de Salud Bomberos, Centro de Salud Catalina, Centro de Salud Britalia, Centro de Salud Mexicana y Centro de Salud Alcalá.
- Fontibón: Centro de Salud Zona Franca y Centro de Salud Internacional.
- Puente Aranda: Centro de Salud Bochica.
Para conocer los horarios de operación de cada subred se debe ingresar a la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud en donde podrá encontrar la dirección y operación en las 17 localidades.
Requisitos para acceder a la vacuna contra la rabia en Bogotá
Según la Secretaría de Salud de Bogotá, es importante tener en cuenta algunos requisitos para vacunar a los animales de compañía: el perro o gato debe tener una edad mínima de 3 meses y debe estar en buen estado de salud.
Tampoco deben presentar vómito, diarrea, fiebre o algún otro síntoma de enfermedad, las hembras no deben estar en estado de embarazo o gestación. Finalmente, el animal no debe haber recibido la vacuna contra la rabia en el último año.