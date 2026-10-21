Vacunación gratuita contra la rabia para perros y gatos en Bogotá: puntos y más información

La Secretaría Distrital de Salud dio a conocer a la ciudadanía sobre los puntos de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos que se encuentran disponibles en distintas localidades de Bogotá.

Según la Alcaldía de Bogotá, la institución busca vacunar a más de 27 mil animales de compañía durante el año 2026 y mantener al día la protección de las mascotas para evitar la transmisión de la enfermedad.

Puntos para vacunar a las mascotas contra la rabia en Bogotá

Los puntos se encuentran distribuidos en distintos puntos de la ciudad y subredes en la atención en salud:

Subred Norte

Engativá: USS Garcés Navas, USS EMAUS, USS Bachué, USS Bellavista y USS Rincón.

Suba: Casa de la Participación de Suba, Hospital de Suba y sede de Salud Pública Suba.

Usaquén: USS Gaitana, USS Codito, USS San Cristóbal, Centro Comercial Panamá y Pet Center.

Barrios Unidos: UPA Río Negro y Alcaldía Local de Barrios Unidos.

Subred Sur

Usme: CAPS Marichuela y Alcaldía Local de Usme.

Ciudad Bolívar: USS Sierra Morena, Salón Biblioteca Perdomo y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Tunjuelito: CAPS San Benito y Salón Comunal Venecia.

Subred Centro Oriente

Rafael Uribe Uribe: sede administrativa San José y Centro de Salud Chircales.

San Cristóbal: salón comunal El Inglés, Centro de Salud Bello Horizonte, Alcaldía Local de San Cristóbal y CDC La Victoria.

Santa Fe: Centro de Salud Cruces y Centro de Salud La Perseverancia.

Antonio Nariño: Salón Comunal La Fraguita y Casa Luis A. Morales.

Los Mártires: Antigua UPA La Fayette y Parque Santa Fe.

La Candelaria: Casa Zipa.

Subred Sur Occidente

Bosa: Centro de Salud El Porvenir, Centro de Salud José María Carbonell y Hospital de Bosa.

Kennedy: Centro de Salud Bomberos, Centro de Salud Catalina, Centro de Salud Britalia, Centro de Salud Mexicana y Centro de Salud Alcalá.

Fontibón: Centro de Salud Zona Franca y Centro de Salud Internacional.

Puente Aranda: Centro de Salud Bochica.

Para conocer los horarios de operación de cada subred se debe ingresar a la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud en donde podrá encontrar la dirección y operación en las 17 localidades.

Requisitos para acceder a la vacuna contra la rabia en Bogotá

Según la Secretaría de Salud de Bogotá, es importante tener en cuenta algunos requisitos para vacunar a los animales de compañía: el perro o gato debe tener una edad mínima de 3 meses y debe estar en buen estado de salud.

Tampoco deben presentar vómito, diarrea, fiebre o algún otro síntoma de enfermedad, las hembras no deben estar en estado de embarazo o gestación. Finalmente, el animal no debe haber recibido la vacuna contra la rabia en el último año.