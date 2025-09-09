Delincuentes tienen amenazados a estudiantes en Buenaventura: les exigen no ir a clases

Noticias RCN conoció detalles de un alarmante caso de intimidación escolar. Según información, cinco estudiantes de un colegio oficial en Buenaventura se han visto obligados a abandonar sus estudios debido a amenazas de muerte por parte de grupos delincuenciales.

Delincuentes amenazan a estudiantes en Buenaventura

Este incidente ha desatado una ola de preocupación entre padres y autoridades locales, quienes buscan garantizar la seguridad de los menores y combatir la creciente deserción escolar en la región.

Los padres de los estudiantes afectados han denunciado la situación ante la Fiscalía General de la Nación, exigiendo protección policial para sus hijos.

“Nadie dice nada y pues me parece preocupante la situación. Me encuentro muy preocupada como madre de mandar a mi hijo a estudiar sin saber en qué momento me llegue la profesora a decir que a mi hijo le pasó algo”, aseguró una de las madres de los menores amenazados.

El personero de Buenaventura ha alertado sobre la gravedad de la situación, señalando que este no es un caso aislado.

Según sus declaraciones, existe una alta tasa de deserción escolar en la ciudad, principalmente debido a las amenazas de reclutamiento por parte de actores armados.

Esta problemática está afectando seriamente el derecho a la educación de los jóvenes en la región.

“Dicen que van a matar a mi hijo y a otros compañeros, pero la verdad no sé por qué viene el problema. La verdad no entiendo”, agregó otra de las madres.

Delincuentes piden a estudiantes no asistir a clases en Buenaventura

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y tomar medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, ya que los padres temen por la integridad de sus hijos y se muestran reacios a enviarlos de vuelta a las aulas.

El caso ha generado un llamado urgente a la acción por parte de la comunidad educativa y la sociedad civil, quienes exigen medidas efectivas para garantizar el derecho a la educación y la seguridad de los menores en Buenaventura y otras zonas afectadas por la violencia en Colombia.