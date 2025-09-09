Misterio en Santander: encuentran un cráneo humano en un caño de Piedecuesta

El domingo 7 de septiembre, en el barrio Paseo Cataluña, en Piedecuesta, Santander, se reportó el hallazgo de un cráneo humano en inmediaciones de un caño.

El hecho, reportado hacia las 11:35 de la mañana, encendió las alarmas de las autoridades, que de inmediato desplegaron un operativo para asegurar el área y dar inicio a las diligencias judiciales correspondientes.

Esto es lo que se sabe del hallazgo de un cráneo humano en Santander

Según el reporte oficial, la alerta se originó a través de una llamada recibida en el dispositivo PDA de la zona de atención 2.

Un ciudadano informó que había encontrado lo que parecía ser un cráneo humano en el sector del caño ubicado en la carrera 5 # 3-16, manzana G, del barrio Paseo Cataluña.

En cuestión de minutos, uniformados de la Policía se desplazaron al sitio y confirmaron la información.

Ante la gravedad del hallazgo, se procedió a establecer un perímetro de seguridad con el fin de preservar la escena y evitar la alteración de posibles elementos de prueba.

La unidad investigativa especializada asumió de inmediato la inspección técnica del lugar de los hechos, con el objetivo de recolectar evidencias y adelantar las primeras pesquisas.

¿De quién hacen parte estos restos humanos?

Hasta el momento, no se ha entregado información oficial sobre la identidad de la persona a la que pertenecerían los restos, ni sobre el tiempo que habrían permanecido en el lugar.

Las autoridades judiciales deberán ahora adelantar los análisis forenses para establecer la procedencia del cráneo, su antigüedad y si guarda relación con algún caso reportado previamente en la región.