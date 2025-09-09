CANAL RCN
Colombia

Se conoce qué habría detrás del hombre que amenazó con un arma a feligreses en una iglesia de Bogotá

El hombre fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá por el delito de amenaza.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
01:39 p. m.
El domingo 7 de septiembre por la mañana, los feligreses de la parroquia San Leonardo Murialdo asistían con normalidad a una misa cuando un hombre entró con un arma a este templo ubicado en el barrio Timiza, localidad de Kennedy.

Los feligreses actuaron rápidamente y el sujeto fue inmovilizado dentro del templo, y luego piden ayuda de la Policía, tal y como lo registró un video difundido en redes sociales.

Allí se observa cómo el hombre permaneció entre los asistentes por un momento y luego los intimidó mostrando el arma.

RELACIONADO

Feligreses inmovilizaron al hombre que los amenazó con un arma en Kennedy

Varias personas lo redujeron e inmovilizaron de inmediato hasta que llegaron los uniformados, quienes le quitaron la pistola.

Los testigos mostraban signos de nerviosismo mientras algunos intentaban apaciguar la situación ante la llegada de más patrullas policiales. Algunos asistentes abandonaron el lugar con rapidez, aunque otros optaron por quedarse en el pórtico, donde el personal de la iglesia y los agentes verificaban que no existieran más amenazas.

RELACIONADO

El hombre fue capturado por la Policía tras amenazar a feligreses en Bogotá con un arma

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que al hombre le fue incautada un arma traumática y quedó a disposición de las autoridades por el delito de amenaza. Si bien no se registraron personas heridas, el incidente generó alarma en la capital.

Algunas versiones indican que el hombre podría sufrir de una enfermedad mental y no habría tomado su medicación, lo que explicaría su comportamiento.

RELACIONADO

El servicio religioso fue interrumpido mientras la Policía verificaba que no existieran más riesgos. Según vecinos del sector, la misa matutina suele ser una de las más concurridas de la parroquia.

