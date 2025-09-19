Delincuentes vaciaron un colegio en Cundinamarca: se llevaron hasta los ahorros del amigo secreto

Desconsolados se encuentran los 38 estudiantes de la escuela del municipio de Cabrera, Cundinamarca, luego de que, delincuentes ingresaran a la institución entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves y robara sus equipos electrónicos.

De acuerdo con Estefanía Murillo, madre de uno d ellos estudiantes que se vieron afectados con el robo, “eran 27 computadores, un televisor plasma grande, impresoras y tablets”.

Pero eso no es todo, los delincuentes se llevaron también el dinero en efectivo que os niños estaban ahorrando desde inicios de año para jugar al amigo secreto en amor y amistad.

Padres de familia y estudiantes hacen un llamado a las autoridades para encontrar sus equipos tecnológicos:

Padres de familia y el cuerpo de docentes hicieron un llamado a las autoridades para recuperar, al menos, los computadores de la escuela rural, con los que los niños disfrutaban aprendiendo sobre idiomas, matemáticas y tecnología.

Los ladrones, de acuerdo con la información compartida por las autoridades, entraron por el techo cuando no había nadie y se llevaron todo.

Una de las estudiantes dijo a Noticias RCN que descubrieron con tristeza el robo, cuando llegaron a clases: “Lloramos porque era un trabajo que a mostros nos gustaba. Aprender sobre idiomas, robótica, etc”.

“Mi bebé me pregunta ¿ahora qué vamos a hacer mamita, si ya no tenemos los computadores y el televisor en el que mi profe me ponía videos para aprender sobre muchas cosas?”, recordó otra madre sobre el día del robo.

Autoridades ofrecieron una recompensa jugosa por información que lleve a los delincuentes:

El subteniente Rafael Galvis Viera, comandante de la Policía de Cabrera informó que “se pueden comunicar y darnos cualquier tipo de información que sea valiosa para esclarecer los hechos”, quienes tengan alguna información sobre el robo.

Y alcalde, Enyer Camilo Sánchez, manifestó que “desde la administración se está ofreciendo una recompensa con el fin de encontrar a estos delincuentes”.

Un llamado al que se suman los niños, con la esperanza de terminar la primaria empapados sobre el manejo de las nuevas tecnologías: “Por favor, ayúdennos a donar computadores, un televisor, tablets e impresora para los estudiantes que vienen después de nosotros y, en lo posible, a nosotros también”.