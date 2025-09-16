“Herencia criminal”: el fenómeno detrás de los atracos en Bogotá

De más de 5.000 capturados por hurto a personas en 2025, solo el 30% termina en la cárcel. Esta cifra, revelada por las autoridades, refleja la dimensión de un problema que no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que expone un fenómeno de reincidencia que crece en las calles de la capital.

El accionar de una banda en pleno centro

Martes, 11:00 de la mañana, intersección de la carrera Décima con la avenida Jiménez. Entre el caos de peatones y buses, un comerciante se convierte en blanco de cuatro hombres que lo rodean en cuestión de segundos. Dos se lanzan sobre su cuello, un tercero lo intimida con un puñal y el cuarto vigila el entorno para cubrir la huida. La víctima suplica por su vida, mientras es despojada de una cadena de oro.

La escena, que parece aislada, es en realidad parte de un patrón que la Policía Metropolitana viene siguiendo desde hace un año. Las denuncias y el análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar a una estructura delincuencial que opera bajo reglas claras: nunca actúan solos, se camuflan entre el comercio informal y atacan en grupos de tres o cuatro.

Entre sus víctimas hay adultos mayores, mujeres y familias enteras que han sido reducidas con armas blancas. El descaro es tal que, en algunos casos, los ladrones ni siquiera huyen tras el robo: intimidan, golpean y desaparecen entre la multitud.

Una estructura que se creía superada

La investigación de la Sijín y la Fiscalía revela que se trata de una banda con al menos 15 integrantes que se alternaban en diferentes sectores del centro de Bogotá, especialmente San Victorino y sus alrededores. “Estos delincuentes se habían vuelto expertos en detectar un brillo, un descuido, una billetera en un bolsillo trasero. Ese era el detonante para el ataque en manada”, explica un investigador.

El fenómeno, sin embargo, expone una paradoja: mientras la Policía logra importantes capturas, el sistema judicial no siempre garantiza que estos responsables terminen en la cárcel. De los más de 5.000 detenidos este año por hurto a personas, solo el 30% recibe una medida de aseguramiento intramural. La reincidencia es, por tanto, un problema que multiplica el temor en las calles.

“Los jueces deben entender que lo que está en juego es la vida de los ciudadanos”, advierten las autoridades.

Lo cierto es que, en esta ocasión, el trabajo articulado permitió desmantelar una estructura criminal que, por meses, impuso su ley en el centro de la ciudad. Las 15 capturas obtenidas forman parte de un operativo que es apenas el inicio de un especial que revelará, noche tras noche, cómo opera la “herencia criminal” en Bogotá.

Mañana, el foco estará en los reincidentes: quiénes son, cómo logran regresar a las calles y qué significa para la seguridad de la capital que el 70% de los capturados no termine tras las rejas.