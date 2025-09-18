Ladrones de vehículos fueron descubiertos por la Policía de Bogotá: modificaban la placa de los vehículos con cinta

Unidades de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Bogotá lograron recuperar una moto y una camioneta a las que ladrones habría modificado la placa de manera artesanal, para pasar desapercibidos.

Así lo dio a conocer la cartera distrital, junto a un video de la operación, que terminó cuando incautaron ambos vehículos:

“Hicieron de todo para ocultar esta moto que había sido hurtada hace 5 días, pero en este operativo de seguridad fue recuperada. En un parqueadero en Suba fue hallada con el suiche forzado, el chasis limado y la placa alterada con cinta. También fue incautado un carro con placas falsas”.

Placas modificadas con cinta: el colmo de los ladrones de vehículos

En la grabación se ve como utilizaron cinta negra para cambiar una L por E y un T por I. Operación que, aunque parece simple, habría despistado a agentes de tránsito en calle y a las cámaras de seguridad en la ciudad.

No es claro si llegaron a capturar a los responsables del robo, pero destacaron que “en Bogotá vamos de frente contra el crimen. En 2025 el hurto de motos bajó 24 %”.

Tres localidades concentran el 43% de robo a vehículos, de acuerdo con concejal:

En denuncias recientes, el concejal por el Centro Democrático Andrés Barrios advirtió que 1.147 vehículos fueron hurtados en la capital del país, durante el primer semestre del 2025. Lo que quiere decir que, en promedio, 192 cayeron en manos de la criminalidad cada mes.

Además, el cabildante señaló con gran preocupación que el 43% de estos hurtos se registran en tres localidades, en las que pidió mayor acción de las autoridades uy una estrategia de la Alcaldía de Bogotá:

“En el primer semestre de este año los delincuentes se robaron 1.147 vehículos en la ciudad. Hay tres localidades que llaman la atención, pues son las más golpeadas por este delito, razón por la que exijo que se adopten mayores medidas por parte del gobierno distrital. En Kennedy hubo 222 hurtos de carros, le siguió Puente Aranda con 146 y Engativá con 126”.