Denuncian presunto riesgo de incremento de tarifa de la energía eléctrica en Sogamoso

Ante la Procuraduría General de la Nación llegó una denuncia contra el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y a los Concejales que presuntamente aprobaron un acuerdo que en efecto causaría el aumento del costo del alumbrado público en el mencionado municipio boyacense.

"Instauré esta queja porque como lo denuncié en su momento, si el Alcalde no tiene los estudios para crear la empresa de economía mixta, él no puede saber con certeza que no van a subir las tarifas en un proceso de modernización, pues carece de los estudios demostrativos de viabilidad”, aseguró Hermann Garrido, veedor del sector energético en Colombia.

¿Por qué fue denunciado ante la Procuraduría el alcalde de Sogamoso?

Según Garrido, el mandatario local habría incurrido en una presunta falta disciplinaria “al hacer inversiones que no tengan respaldo y estudios técnicos pues seguramente desconoce la norma que sostiene claramente que las tarifas son las que recuperan esos costos de inversión, siendo el usuario final el más afectado”.

Para el denunciante, tanto el Concejo como el mandatario, hicieron la propuesta de la creación de una sociedad de economía mixta de manera presuntamente irregular y por ello podría darse un posible incremento indiscriminado en el recibo de la luz.

“La autorización plasmada en el artículo vigésimo octavo (28°) del Acuerdo Municipal No. 008 de 2024 [Plan de Desarrollo Municipal de Sogamoso] NO estuvo antecedida ni tampoco contó con un Estudio Demostrativo que sustentara la viabilidad de creación de la Empresa de Economía Mixta, tal y como lo exige el artículo 69 de la Ley 489 de 1998”, se puede leer en el documento enviado por Garrido a la Procuraduría.

Lo que dice la Alcaldía de Sogamoso por presunta posibilidad de que aumente el precio de la energía eléctrica

Al respecto de la situación, la Alcaldía de Sogamoso emitió un comunicado afirmando que no va a haber un aumento en la tarifa de la energía eléctrica del municipio.

La administración aseguró que personas “motivadas por intereses políticos”, buscaban confundir a la ciudadanía pero no era cierto que se fueran a hacer incrementos en el precio de la tarifa eléctrica de Sogamoso.

“Esta Administración ha decidido modernizar la prestación del servicio de alumbrado público para expandirlo y mejorarlo, pero sin necesidad de aumentar el costo para los usuarios”, aseguró la Alcaldía a través de un comunicado.

Además, insisten que, ni ellos ni el Congreso, han modificado las tarifas en lo que respecta a la alumbrado público.