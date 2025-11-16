Denuncian a EMCALI por presuntas irregularidades en alumbrado público

La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra varios directivos de EMCALI, señalando posibles delitos contra la administración pública. Según la organización, presidida por Pablo Bustos, los hechos podrían configurar conductas como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, prevaricato por omisión y omisión de actos propios del cargo, contemplados en los artículos 409, 410, 413 y 414 del Código Penal.

La denuncia surge tras lo que la Red califica como una “gravísima omisión administrativa” del gerente de EMCALI, Roger Mina, quien no ha iniciado los procesos de licitación para renovar los contratos de mantenimiento del alumbrado público, pese a que solo faltan unas semanas para su vencimiento. De acuerdo con la veeduría, no se han publicado pliegos, estudios previos, modalidades de selección ni cronogramas, lo que deja a Cali al borde de quedarse sin mantenimiento del alumbrado el 1 de enero.

Riesgo de falta de mantenimiento y presunto favorecimiento

Para la Red de Veedurías, la falta de planeación contractual vulnera principios esenciales de la contratación estatal, como la transparencia, la libre concurrencia y la responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993. También advierten que la omisión desconoce la regla general de la licitación pública contemplada en la Ley 1150 de 2007 y las normas anticorrupción de la Ley 1474 de 2011.

Además, citan jurisprudencia del Consejo de Estado que insiste en que los contratos estatales no pueden convertirse en mecanismos para perpetuar operadores ni excluir la competencia. Según la organización, lo ocurrido en EMCALI podría estar configurando un escenario de favorecimiento indebido a la empresa que actualmente presta el servicio, generando un posible detrimento patrimonial y un cierre artificial de la competencia.

La veeduría advierte que, si EMCALI termina prorrogando o adjudicando el contrato sin licitación, solo quedarían dos explicaciones posibles: una grave incompetencia administrativa o la existencia de intereses irregulares. En ambos casos, aseguran, la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal sería inevitable.

Llamado a garantizar transparencia

La Red de Veedurías recordó que EMCALI está obligada a publicar la modalidad de selección, expedir pliegos, establecer un cronograma claro y garantizar participación en igualdad de condiciones. Subrayan que cualquier contratación que se haga sin cumplir estos pasos violaría de manera directa el régimen de contratación pública y deberá ser investigada por las autoridades competentes.