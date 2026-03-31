Curioso en repechaje al Mundial: árbitro se lesionó y dejó la cancha entre lágrimas

El repechaje intercontinental entre Jamaica y República Democrática del Congo dejó una escena tan inesperada como viral: el árbitro argentino Facundo Tello no pudo terminar el partido y abandonó el campo entre lágrimas luego de sufrir una aparente lesión muscular en pleno tiempo extra, consecuencia del enorme desgaste físico que exigió una contienda intensa de principio a fin.

La imagen del juez central, visiblemente afectado y conmovido por no poder continuar, rápidamente se tomó las redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.

Tello sintió el rigor del encuentro cuando apenas restaban pocos minutos para el cierre de la prórroga. Después de más de 110 minutos de ida y vuelta, el argentino se detuvo con visibles gestos de dolor y tuvo que ser sustituido por el cuarto árbitro, su compatriota Darío Herrera. El episodio reflejó la altísima exigencia de un duelo en el que ambos equipos terminaron al límite desde lo físico, en medio del calor y la tensión que se vivió en el estadio de Guadalajara.

Hasta el árbitro sintió el rigor

En lo estrictamente futbolístico, el cierre del tiempo reglamentario ya mostraba señales claras de agotamiento. Jamaica resistía con mucho sacrificio, mientras RD Congo encontraba un segundo aire para empujar con sus últimos restos en busca del gol de la clasificación.

La selección africana fue creciendo con el paso de los minutos, impulsada por figuras como Cédric Bakambu, Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka y Chancel Mbemba, quienes sostuvieron el ritmo en la fase más exigente del compromiso.

El primer tiempo fue más especulativo y cortado, con pocas emociones, aunque con el correr de la segunda parte ambos equipos soltaron más el juego. Leon Bailey tuvo una de las más claras para los caribeños, pero sin la precisión necesaria para romper el cero. Del otro lado, Bakambu y Meschack Elia empezaron a exigir cada vez más al arquero André Blake.

Tuanzebe le dio a Congo un cupo histórico y enfrentará a Colombia

La diferencia finalmente llegó en el minuto 100, cuando Axel Tuanzebe apareció tras un tiro de esquina para empujar la pelota al fondo de la red y firmar el 1-0 definitivo. Ese tanto no solo desató la locura congoleña, sino que selló la segunda clasificación mundialista en la historia del país, la primera desde Alemania 1974 cuando competía como Zaire.

Con esta victoria, República Democrática del Congo se convirtió en la penúltima selección clasificada al Mundial 2026 y desde ahora integrará el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. El seleccionado africano debutará precisamente ante Portugal, mientras que la ‘Tricolor’ ya sabe que tendrá un rival físicamente poderoso y con varios nombres consolidados en la élite europea.