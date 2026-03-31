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Colombia

Diputada de Magdalena, Rosita Jiménez, fue víctima de un atentado en Santa Marta

El hecho ocurrió cuando se movilizaba por la troncal del Caribe a la altura del barrio Don Jaca a las afueras de la ciudad.

Atentado contra diputada de Magdalena Rosita Jiménez

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
09:25 p. m.
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La diputada de Magdalena, Rosita Jiménez, fue víctima de un atentado armado en la noche de este martes 31 de marzo. Le dispararon cuando se movilizaba en un vehículo blindado por la troncal del Caribe cerca a Don Jaca, a las afueras de Santa Marta.

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Jiménez estaba devolviéndose de Ciénaga y, de acuerdo con lo mencionado por los testigos, hombres armados le dispararon a la camioneta blindada. Aunque, ninguno perforó la estructura ni se reportan lesionados.

Diputada resultó ilesa

Cabe mencionar que desde hace algunos años, la funcionaria ha sido víctima de amenazas. Por ejemplo, en noviembre de 2024, le dejaron un panfleto atemorizante en el garaje de su vivienda.

Además, el mensaje iba acompañado de unos disparos. El hecho fue rechazado por su partido, Alianza Verde: “Es inaceptable que se busque silenciar a las mujeres que se atreven a participar en la política y a defender los derechos de los más vulnerables”.

Había denunciado amenazas en 2024

Para ese momento, el gobernador Rafael Martínez también se pronunció y extendió su respaldo a la diputada, para cuando era presidenta de la asamblea.

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“Dicho acto de intimidación, perpetrado a través de un panfleto dejado en su vivienda, es un atentado no solo contra una líder pública, sino contra el derecho a ejercer libremente sus funciones en pro del bienestar del departamento”, afirmó la gobernación.

Martínez les hizo un llamado a la Policía del departamento y la Fiscalía para que se investigara: “Como gobernador exijo protección y justicia para ella y su familia, para ellos hemos activado la correspondiente ruta de protección con el fin de reforzar el esquema de protección con el que actualmente cuenta”.

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