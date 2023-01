Celulares, música y trago: denuncian que miembros del Tren de Aragua hicieron exuberante celebración en la cárcel

Los escándalos al interior de las cárceles del país se han vuelto comunes. Rumbas, lujos, alimentos costosos, fugas, y otros escándalos tienen lugar en los penales y rodean al Inpec. Cuando no se trata de presos que caminan por las calles, se trata de los extraditables intentando ingresar carnes exóticas para comidas exhuberantes que no corresponden a las condiciones que se supone, tiene un privado de la libertad. En 2022 los escándalos de la institución no faltaron e incluso involucraron miembros de la misma entidad y cantantes famosos que se presentaron a una fiesta de más de tres días en el interior de una cárcel.

Al parecer los hechos no paran. Defensores de derechos humanos denuncian celebraciones que se han presentado dentro del penal de Cúcuta por integrantes del Tren de Aragua, con celulares de alta gama, música y trago se logra observar en las imágenes que celebran los reclusos el cumpleaños de uno de ellos. En los videos conocidos hay hasta un pastel, música, bombas, joyas costosas y todo tipo de lujos.

Los denunciantes aseguran que la situación al interior de la Cárcel Modelo de Cúcuta es preocupante, no solo por los beneficios que tendrían los internos, sino porque miembros de la banda, conocida por ser responsable de varios de los cuerpos embolsados y abandonados en vías públicas, estarían controlando los patios y cobrando extorsiones por el uso de celdas, teléfonos, ingreso de alimentos y visitas.

¿Qué responde el Inpec?

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario afirmaron que pudieron establecer que “las imágenes no registran fecha de realización, como tampoco personas a cargo del Complejo que pueden determinar el origen de estos posibles hechos irregulares”.

Sobre el hecho puntual, la entidad informó que el nuevo director, coronel Daniel Gutiérrez, había ordenado hacer las investigaciones para corroborar la veracidad de las imágenes.

El Inpec aseguró que trabaja para fortalecer los controles de ingreso de elementos de prohibida tenencia, efectuando el traslado de los internos a otros penales. También señalaron que han incrementado los operativos de control para contrarrestar la corrupción dentro de la institución.

