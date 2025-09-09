Descartan riesgo de desabastecimiento de combustible en el puerto de Tumaco, Nariño

En las últimas horas, a través de un comunicado, Petrodecol aseguró que Nariño no enfrenta riesgo de desabastecimiento de combustible.

Al mismo tiempo, confirmó que la planta en Tumaco tiene capacidad de almacenamiento y distribución superior a la demanda del departamento.

Ante rumores que circulaban en la región, ratificó que el suministro de gasolina y diésel en Nariño está garantizado.

Desmienten desabastecimiento de combustible en Tumaco

En distintos sectores del departamento se difundió un rumor de presunto desabastecimiento de combustible.

Sim embargo, en las últimas horas, Petrodecol aseguró que el suministro de gasolina y diésel está garantizado. La compañía explicó que su planta en el puerto de Tumaco cuenta con la capacidad técnica y la autorización legal para abastecer hasta 7,9 millones de galones mensuales, una cifra que supera ampliamente los cerca de 5 millones de galones que consume la región.

Este anuncio se ampara en la Resolución 1853 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía en el que se otorga a Nariño la prelación de suministro debido a su condición de departamento fronterizo, bajo los lineamientos de la Ley de Fronteras.

“Queremos enviar un mensaje de confianza: no existe riesgo de desabastecimiento. Nuestra planta en Tumaco tiene la capacidad certificada para garantizar el suministro.

¿Por qué había rumores de desabastecimiento del combustible en Nariño?

Los rumores de desabastecimiento proviendrían de actores que actualmente enfrentan procesos en la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta competencia desleal.

La compañía busca desmontar la narrativa que ha generado alarma en la ciudadanía y que, de acuerdo con sus voceros, carece de sustento técnico y jurídico.

Petrodecol recordó que, durante la emergencia de 2022 por el derrumbe en la vía Panamericana en Rosas (Cauca), fue precisamente desde Tumaco que se logró mantener el flujo de combustible hacia Nariño, evitando un colapso energético en la región.

Ese episodio se prueba la relevancia estratégica que tiene su operación portuaria en la estabilidad energética del suroccidente del país.