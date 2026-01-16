CANAL RCN
Colombia Video

Descubren a conductor de tractocamión con caletas que tenían más de $200 millones en Ketamina para fabricar tusi

La caleta llevaba 432 frascos del potente analgésico.

Valentina Bernal

enero 16 de 2026
07:17 a. m.
En medio de los controles permanentes que se desarrollan en los corredores viales de Cundinamarca para frenar el transporte de sustancias ilegales que alimentan la producción de drogas sintéticas fue descubierta una nueva modalidad de camuflaje.

Descubren tractocamión transportando ketamina en Chinauta

En las últimas horas un vehículo tipo tractocamión que se movilizaba por el corredor vial del sur de Cundinamarca fue detenido por estos controles.

Durante el procedimiento de inspección, los policías adelantaron una revisión detallada del automotor, en la que identificaron señales que llamaron su atención en la estructura del vehículo.

Gracias a la pericia de los uniformados, se detectó una caleta acondicionada al interior del tractocamión. Allí, fue hallado un cargamento compuesto por 432 frascos de ketamina, una sustancia anestésica de uso controlado que es desviada ilegalmente para el procesamiento de drogas sintéticas, entre ellas el llamado “Tusi” o 2CB.

Ketamina transportada en tractocamión tendría un valor de más de $230 millones

Las autoridades confirmaron que el cargamento incautado tiene un valor aproximado de $237 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, este resultado permitió evitar la producción y posterior distribución de miles de dosis de drogas sintéticas que tenían como destino Bogotá y varios municipios de la Sabana.

En el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

Sobre este operativo, el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, señaló textualmente:

La Policía Nacional aceptó un nuevo y contundente golpe contra las finanzas criminales en el corredor sur del departamento de Cundinamarca. Gracias a los diferentes controles permanentes de nuestros uniformados de la seccional de tránsito y transporte en el sector de Chinauta, jurisdicción de Fusagasuga, logramos la incautación de 432 frascos de ketamina, un potente anestésico utilizado para el procesamiento de drogas sintéticas.

Finalmente, el oficial explicó el impacto del procedimiento y el valor del cargamento incautado:

Ese cargamento evaluado en aproximadamente 237 millones de pesos venía oculto bajo la modalidad de caleta al interior de un tracto camión que cubría la ruta Ipiales- Bogotá. Con ese resultado blindamos a la ciudad de Bogotá y los diferentes municipios de la sabana, evitando que estos insumos lleguen a las calles para el procesamiento de narcóticos.

