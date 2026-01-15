Descubrieron bodegas de mensajería que movían marihuana en Bogotá: tenían más de 9 kilos ocultos

En Bogotá, la Policía Metropolitana descubrió bodegas de empresas de mensajería terrestre que estaban siendo utilizadas para ocultar y enviar cargamentos de marihuana a otras ciudades.

El hallazgo se produjo en el sector de Montevideo, una zona en donde operan múltiples bodegas de despacho y recepción de encomiendas.

Hallan más de 9 kilos de marihuana en bodegas de mensajería en Bogotá

De acuerdo con la información oficial, durante las inspecciones a bodegas de mensajería terrestre se logró la incautación de más de 9.500 gramos de marihuana.

El primer resultado operativo se presentó cuando los caninos antinarcóticos Kala y Lastra emitieron una señal de alerta al inspeccionar una caja que hacía parte de una encomienda aparentemente normal.

Al abrir el paquete, los uniformados encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal. Tras la verificación correspondiente, se determinó que se trataba de marihuana, identificada por sus características físicas y su olor.

Las autoridades establecieron que la droga estaba empacada en distintos materiales, entre ellos plástico y látex, una modalidad utilizada para intentar evadir los controles de los perros antinarcóticos.

Este procedimiento permitió la incautación de 7.600 gramos de marihuana, los cuales estaban listos para ser enviados a la ciudad de Tunja.

Supuestas encomiendas llenas de marihuana iban a ser llevadas a Tunja y Barranquilla

En un segundo resultado operativo, realizado en otra bodega de mensajería del mismo sector, los caninos K9 volvieron a alertar sobre una encomienda sospechosa.

Al realizar la inspección, los policías encontraron 1.900 gramos adicionales de marihuana, ocultos en otra caja cuyo destino final era la ciudad de Barranquilla.

Según el balance entregado por la Policía, en lo corrido del año ya se ha logrado la incautación de más de 116.690 gramos de marihuana en la capital del país.

De esta manera, las autoridades reiteraron que continuarán intensificando los registros en bodegas de mensajería y otros puntos estratégicos, con el objetivo de impedir que estas modalidades sigan siendo utilizadas para el envío de sustancias ilícitas.