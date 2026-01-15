CANAL RCN
Internacional Video

Joven colombiano fue asesinado a tiros a las afueras de su escuela en Chicago: era víctima de bullying

Según sus familiares, el crimen está siendo tratado como una riña de pandillas.

Valentina Bernal

enero 15 de 2026
08:06 a. m.
Se conoció el asesinato de Joan David Adarve, un adolescente caleño de 17 años que perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en inmediaciones de su colegio, en la población de Cícero, en el estado de Chicago.

El joven, de nacionalidad colombiana, había emigrado con su familia hace cuatro años y, según denuncian sus allegados, desde su llegada al país norteamericano era víctima de constantes episodios de acoso escolar.

La familia del menor exige justicia y rapidez en las investigaciones, al tiempo que cuestiona la forma en la que las autoridades estarían clasificando el caso.

Asesinaron a joven colombiano afuera de su escuela en Chicago

Según el relato de los familiares, Joan David Adarve sufría acoso escolar desde hacía varios años por parte de algunos compañeros de su escuela.

Aseguran que la situación fue reiterada y que incluso se había presentado un episodio el mismo día del crimen.

La familia sostiene que estas situaciones ya habían sido reportadas, pero no se habrían tomado medidas efectivas para evitar que el hostigamiento continuara.

De acuerdo con la denuncia, tras ese último episodio ocurrido dentro del plantel educativo, el adolescente tuvo una reacción frente a lo sucedido.

Posteriormente, uno de sus compañeros lo habría esperado a las afueras del colegio y le disparó en dos oportunidades. El ataque ocurrió luego de que Joan David saliera de clases y se desplazara por los alrededores de la institución educativa, donde finalmente perdió la vida.

Familia exige justicia tras el asesinato de un joven víctima de acoso en Chicago

El crimen se registró en la población de Cícero, en el estado de Chicago, y desde entonces la familia ha insistido en que el caso no corresponde a una confrontación entre pandillas, sino a un hecho directamente relacionado con el acoso escolar que venía padeciendo el menor.

La tía del adolescente, Keila Adarve, señaló que el colegio no habría actuado pese a conocer lo que estaba ocurriendo.

La escuela en su momento nunca tomó medidas acerca de esto, el cual ya pasó a mayores, porque ya empezaron a esperarlo afuera de la escuela.

Tras el homicidio, el temor de la familia se incrementó. Según denunciaron, incluso los actos de homenaje que miembros de la comunidad realizaron en memoria del joven fueron objeto de ataques. De acuerdo con el testimonio de su tía, una fotografía y flores colocadas en el lugar fueron destruidas recientemente.

Habían puesto la foto y le habían puesto flores, personas de la comunidad, el cual el día de ayer fueron a destruirlo. Esto es una muestra de que las personas que cometieron el hecho todavía están por ahí rondeando, o sea, que teme por tu vida.

Ante este panorama, los familiares de Joan David Adarve piden garantías de seguridad y reclaman que el homicidio no quede impune.

Exigen que las autoridades adelanten investigaciones claras, ágiles y profundas que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del asesinato del adolescente, mientras reiteran su llamado a que el caso sea tratado con la gravedad que merece.

