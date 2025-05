Deserción escolar en Bogotá: ¿A qué se debe y qué hace la Secretaría de Educación?

El problema de la deserción escolar en Bogotá sigue representando un reto para el gobierno distrital. De acuerdo a lo revelado por la secretaria de Educación, Isabel Segovia, entre 2023 y 2024 habría unos 40.000 niños que se habrían salido del sistema educativo.

En diálogo con Canal Capital, indicó que todo lo que tiene que ver con bienestar estudiantil, como transporte y alimentación, está bien cubierto por el Distrito. Sin embargo, se están enfrentando a varios factores en el entorno de las instituciones y también en el entorno familiar de cada estudiante.

¿A qué se debe la deserción escolar en Bogotá?

"Tenemos un problema social. No es un problema del sistema educativo como tal, es un problema de que los jóvenes no están encontrando la respuesta a sus proyectos de vida y en la calle una cantidad de ofertas que sea mucho más rápido tener éxitos, lo cual no es cierto porque no son sostenibles con el tiempo".

Otros factores que consideran en la Secretaría de Educación son los problemas de microtráfico a las afueras de las instituciones, lo cual es un dinamizador de la violencia que aleja a estudiantes. Además, el bullying también sería uno de los temas que han considerado.

¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación?

Orientación ocupacional: estamos arrancando desde octavo y es decirles a los niños y niñas que hay una ruta dependiendo de las habilidades para encontrar su futuro.

Oferta de educación superior: formación técnica, tecnológica y profesional en la institución educativa. Estamos fortaleciendo la oferta con el Sena.