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Deterioro de la vegetación amenaza el Chocó ¿por qué?

Cerca del 60 % de la vegetación en el centro de esta ecorregión se ha deteriorado gravemente.

Fuerzas Militares en Baudó Chocó
FOTO: Fuerzas Militares de Colombia

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
07:14 a. m.
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El Chocó Biogeográfico, una de las regiones con mayor biodiversidad en todo el planeta, atraviesa una de sus crisis ambientales más críticas. De acuerdo con datos recientes compartidos por el Monitoring of the Andean Amazon Project, cerca del 60 % de la vegetación en el centro de esta ecorregión se ha deteriorado gravemente.

Esta degradación pone en riesgo directo su enorme capacidad para almacenar carbono, regular el ciclo del agua y mantener la estabilidad climática global.

Extendiéndose a lo largo de más de 187.400 kilómetros cuadrados distribuidos entre Colombia, Panamá y Ecuador, este corredor natural es fundamental para la absorción de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, la pérdida sostenida de sus bosques húmedos y manglares reduce drásticamente esta función vital, agravando los efectos del cambio climático a escala internacional.

Principales amenazas contra el Chocó

El delicado equilibrio de este ecosistema se encuentra bajo el asedio de múltiples actividades humanas descontroladas. Entre las principales causas de su deterioro destacan la deforestación masiva, la extracción insostenible de madera, la expansión acelerada de la frontera agrícola y la minería ilegal.

Cifras alarmantes del Ministerio de Minas revelan que, solo en el año 2025, se identificaron 41.493 hectáreas que presentaban evidencias claras de explotación ilícita de oro de aluvión en tierra firme dentro del departamento del Chocó. Estas prácticas extractivas destruyen la cobertura forestal, contaminan los ríos y erosionan los medios de vida tradicionales de las comunidades locales que dependen directamente de la conservación de los recursos naturales.

Las repercusiones de este colapso ecológico trascienden las fronteras locales. El incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero intensifica fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, desde prolongadas sequías e inundaciones hasta olas de calor severas que impactan tanto a América Latina como a regiones tan distantes como Europa.

¿Qué viene ahora para el departamento?

Ante este panorama desalentador, surgen propuestas innovadoras orientadas a conciliar la conservación ambiental con el desarrollo económico. La compañía Trulab ha planteado movilizar inversión de impacto con el fin de impulsar proyectos productivos sostenibles que frenen la degradación del territorio.

La estrategia consiste en conectar de manera directa a inversionistas, empresas privadas y organizaciones locales con iniciativas de bioeconomía, restauración ecológica y aprovechamiento responsable de la naturaleza. Entre las alternativas viables que contempla este modelo se encuentran:

  • Cadenas productivas de cacao agroforestal.
  • Extracción sostenible de componentes naturales.
  • Fomento a la pesca artesanal.
  • Desarrollo de turismo sustentable de naturaleza.

Santiago Gómez, cofundador de Trulab, señala la urgencia de este enfoque: "Conservar el Chocó Biogeográfico requiere recursos de largo plazo y alternativas económicas que permitan a las comunidades generar ingresos sin comprometer los ecosistemas".

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