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Invima prohíbe la venta más de 60 suplementos en Colombia: muchos son para el rendimiento físico

La autoridad sanitaria advirtió que varios los productos de varias marcas se promocionan sin registro sanitario en Colombia

Invima suplementos incluidos en alerta sanitaria
FOTO: Diseñado por Magnific

Ángel Ballén

noviembre 13 de 2026
09:40 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió seis alertas sanitarias sobre productos promocionados y comercializados por internet como suplementos dietarios que no cuentan con registro sanitario en Colombia. Los documentos identifican 60 referencias de distintas marcas y categorías.

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La advertencia comprende productos que se ofrecen para complementar la alimentación, aportar vitaminas y minerales, apoyar el rendimiento físico o atender necesidades específicas. Entre ellos hay referencias de Solgar, Nutricost, Carlyle, Piping Rock, Vitalibre y otras marcas.

La autoridad sanitaria señaló que estos productos no han sido evaluados en Colombia en cuanto a sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia. Por esa razón, su comercialización como suplementos dietarios sin la autorización correspondiente representa un riesgo para los consumidores.

¿Cuáles son los 60 suplementos dietarios señalados por el Invima?

  1. L-Citrulline — Nutricost.
  2. Ashwagandha Root Extract — Solgar.
  3. MSM Methylsulfonylmethane 1000 mg — NOW.
  4. Triple Complex Magnesium 400 mg — Carlyle.
  5. Calcium 600 — Solgar.
  6. Skin, Nails & Hair — Solgar.
  7. Berberine HCL — Carlyle.
  8. Nitric Oxide Booster — Nutricost.
  9. Performance B-Complex 100 — Solgar.
  10. Zinc Bisglycinate — Nutricost.
  11. Boron — Nutricost.
  12. Vitamin C 1000 mg — Solgar.
  13. Vitamin E 670 mg (1000 IU) — Solgar.
  14. Whey Protein — Ghost.
  15. Vitamin K2 — Solgar.
  16. Advanced Glucosamine Chondroitin MSM — Puritan’s Pride.
  17. HMB — Nutricost.
  18. Oil of Oregano — Carlyle.
  19. Sublingual Methylcobalamin — Solgar.
  20. B-Complex 50 — Solgar.
  21. Organic Ashwagandha Root Powder — Microingredients.
  22. Creatine Monohydrate — Animal.
  23. Sublingual B-12 — Carlyle.
  24. Zeaxanthin 4 mg y Lutein 10 mg — Puritan’s Pride.
  25. Premium Royal Jelly 2500 mg — Piping Rock.
  26. Ubiquinol-QH 200 mg — Pure Encapsulations.
  27. Magnesium Malate — Source Naturals.
  28. Extra Virgin Coconut Oil — Carlyle.
  29. D-Mannose — Nutricost.
  30. Shark Liver Oil — Piping Rock.
  31. Quercetin Complex — Solgar.
  32. Omega 3 950 mg — Solgar.
  33. Biotin 10.000 mg — Solgar.
  34. Beta-Alanine — Nutricost.
  35. Female Multiple — Solgar.
  36. Multivitamin for Men — Nutricost.
  37. Premium Magnesium Glycinate & Ashwagandha — Piping Rock.
  38. MSM 1000 mg — Solgar.
  39. Gelatin — Solgar.
  40. Magnesium Citrate — Phinaturals.
  41. Full Spectrum Magnesium — Vitalibre.
  42. Alpha GPC — Piping Rock.
  43. Premium L-Theanine — Piping Rock.
  44. ISO100 Hydrolyzed — Dymatize.
  45. Guarana — Nutricost.
  46. Testosterone Complex — Nutricost.
  47. Tribulus — Nutricost.
  48. Glucosamine Chondroitin MSM — Solgar.
  49. Resveratrol Complex — Piping Rock.
  50. Magnesium Complex — Vitamatic.
  51. Kyolic — Wakunaga.
  52. L-Leucine — Nutricost.
  53. Astaxanthin — Nutricost.
  54. 15-in-1 Magnesium Complex — Vitalibre.
  55. Magnesium + Ashwagandha — Vitalibre.
  56. L-Theanine — Nature’s Trove.
  57. Liver Care Support Formula — Liver Strong.
  58. L-Theanine + Ashwagandha — Vitalibre.
  59. Omega 3-6-9 — Solgar.
  60. Visi-Gold — Carlyle.

La lista incluye productos de distintas categorías. Entre ellos se encuentra la creatina monohidratada de Animal, además de proteína de suero, beta-alanina, HMB y otros productos asociados con la nutrición deportiva. También aparecen vitaminas, minerales, aminoácidos, extractos vegetales y fórmulas para complementar la alimentación.

Invima productos
Algunos de los productos incluidos en la alerta

¿Qué recomienda el Invima a quienes compraron estos suplementos?

El Invima recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir los productos incluidos en las alertas y suspender inmediatamente su consumo si ya los tienen. La entidad advirtió que, al no contar con registro sanitario, no existe una evaluación de sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia en el país.

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La autoridad también pidió verificar que los suplementos dietarios cuenten con registro sanitario antes de comprarlos. Esta consulta puede realizarse a través de los canales oficiales del Invima. La recomendación cobra importancia ante la comercialización de estos productos por páginas web y otros canales de internet.

El Invima recordó a los establecimientos comerciales que deben abstenerse de distribuir y vender los productos incluidos en las alertas. Asimismo, pidió a las entidades territoriales adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, además de gestionar las medidas correspondientes para retirar estos productos del mercado.

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