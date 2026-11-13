Invima prohíbe la venta más de 60 suplementos en Colombia: muchos son para el rendimiento físico
La autoridad sanitaria advirtió que varios los productos de varias marcas se promocionan sin registro sanitario en Colombia
Ángel Ballén
09:40 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió seis alertas sanitarias sobre productos promocionados y comercializados por internet como suplementos dietarios que no cuentan con registro sanitario en Colombia. Los documentos identifican 60 referencias de distintas marcas y categorías.
La advertencia comprende productos que se ofrecen para complementar la alimentación, aportar vitaminas y minerales, apoyar el rendimiento físico o atender necesidades específicas. Entre ellos hay referencias de Solgar, Nutricost, Carlyle, Piping Rock, Vitalibre y otras marcas.
La autoridad sanitaria señaló que estos productos no han sido evaluados en Colombia en cuanto a sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia. Por esa razón, su comercialización como suplementos dietarios sin la autorización correspondiente representa un riesgo para los consumidores.
¿Cuáles son los 60 suplementos dietarios señalados por el Invima?
- L-Citrulline — Nutricost.
- Ashwagandha Root Extract — Solgar.
- MSM Methylsulfonylmethane 1000 mg — NOW.
- Triple Complex Magnesium 400 mg — Carlyle.
- Calcium 600 — Solgar.
- Skin, Nails & Hair — Solgar.
- Berberine HCL — Carlyle.
- Nitric Oxide Booster — Nutricost.
- Performance B-Complex 100 — Solgar.
- Zinc Bisglycinate — Nutricost.
- Boron — Nutricost.
- Vitamin C 1000 mg — Solgar.
- Vitamin E 670 mg (1000 IU) — Solgar.
- Whey Protein — Ghost.
- Vitamin K2 — Solgar.
- Advanced Glucosamine Chondroitin MSM — Puritan’s Pride.
- HMB — Nutricost.
- Oil of Oregano — Carlyle.
- Sublingual Methylcobalamin — Solgar.
- B-Complex 50 — Solgar.
- Organic Ashwagandha Root Powder — Microingredients.
- Creatine Monohydrate — Animal.
- Sublingual B-12 — Carlyle.
- Zeaxanthin 4 mg y Lutein 10 mg — Puritan’s Pride.
- Premium Royal Jelly 2500 mg — Piping Rock.
- Ubiquinol-QH 200 mg — Pure Encapsulations.
- Magnesium Malate — Source Naturals.
- Extra Virgin Coconut Oil — Carlyle.
- D-Mannose — Nutricost.
- Shark Liver Oil — Piping Rock.
- Quercetin Complex — Solgar.
- Omega 3 950 mg — Solgar.
- Biotin 10.000 mg — Solgar.
- Beta-Alanine — Nutricost.
- Female Multiple — Solgar.
- Multivitamin for Men — Nutricost.
- Premium Magnesium Glycinate & Ashwagandha — Piping Rock.
- MSM 1000 mg — Solgar.
- Gelatin — Solgar.
- Magnesium Citrate — Phinaturals.
- Full Spectrum Magnesium — Vitalibre.
- Alpha GPC — Piping Rock.
- Premium L-Theanine — Piping Rock.
- ISO100 Hydrolyzed — Dymatize.
- Guarana — Nutricost.
- Testosterone Complex — Nutricost.
- Tribulus — Nutricost.
- Glucosamine Chondroitin MSM — Solgar.
- Resveratrol Complex — Piping Rock.
- Magnesium Complex — Vitamatic.
- Kyolic — Wakunaga.
- L-Leucine — Nutricost.
- Astaxanthin — Nutricost.
- 15-in-1 Magnesium Complex — Vitalibre.
- Magnesium + Ashwagandha — Vitalibre.
- L-Theanine — Nature’s Trove.
- Liver Care Support Formula — Liver Strong.
- L-Theanine + Ashwagandha — Vitalibre.
- Omega 3-6-9 — Solgar.
- Visi-Gold — Carlyle.
La lista incluye productos de distintas categorías. Entre ellos se encuentra la creatina monohidratada de Animal, además de proteína de suero, beta-alanina, HMB y otros productos asociados con la nutrición deportiva. También aparecen vitaminas, minerales, aminoácidos, extractos vegetales y fórmulas para complementar la alimentación.
¿Qué recomienda el Invima a quienes compraron estos suplementos?
El Invima recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir los productos incluidos en las alertas y suspender inmediatamente su consumo si ya los tienen. La entidad advirtió que, al no contar con registro sanitario, no existe una evaluación de sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia en el país.
La autoridad también pidió verificar que los suplementos dietarios cuenten con registro sanitario antes de comprarlos. Esta consulta puede realizarse a través de los canales oficiales del Invima. La recomendación cobra importancia ante la comercialización de estos productos por páginas web y otros canales de internet.
El Invima recordó a los establecimientos comerciales que deben abstenerse de distribuir y vender los productos incluidos en las alertas. Asimismo, pidió a las entidades territoriales adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, además de gestionar las medidas correspondientes para retirar estos productos del mercado.