Invima prohíbe la venta más de 60 suplementos en Colombia: muchos son para el rendimiento físico

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió seis alertas sanitarias sobre productos promocionados y comercializados por internet como suplementos dietarios que no cuentan con registro sanitario en Colombia. Los documentos identifican 60 referencias de distintas marcas y categorías.

La advertencia comprende productos que se ofrecen para complementar la alimentación, aportar vitaminas y minerales, apoyar el rendimiento físico o atender necesidades específicas. Entre ellos hay referencias de Solgar, Nutricost, Carlyle, Piping Rock, Vitalibre y otras marcas.

La autoridad sanitaria señaló que estos productos no han sido evaluados en Colombia en cuanto a sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia. Por esa razón, su comercialización como suplementos dietarios sin la autorización correspondiente representa un riesgo para los consumidores.

¿Cuáles son los 60 suplementos dietarios señalados por el Invima?

L-Citrulline — Nutricost. Ashwagandha Root Extract — Solgar. MSM Methylsulfonylmethane 1000 mg — NOW. Triple Complex Magnesium 400 mg — Carlyle. Calcium 600 — Solgar. Skin, Nails & Hair — Solgar. Berberine HCL — Carlyle. Nitric Oxide Booster — Nutricost. Performance B-Complex 100 — Solgar. Zinc Bisglycinate — Nutricost. Boron — Nutricost. Vitamin C 1000 mg — Solgar. Vitamin E 670 mg (1000 IU) — Solgar. Whey Protein — Ghost. Vitamin K2 — Solgar. Advanced Glucosamine Chondroitin MSM — Puritan’s Pride. HMB — Nutricost. Oil of Oregano — Carlyle. Sublingual Methylcobalamin — Solgar. B-Complex 50 — Solgar. Organic Ashwagandha Root Powder — Microingredients. Creatine Monohydrate — Animal. Sublingual B-12 — Carlyle. Zeaxanthin 4 mg y Lutein 10 mg — Puritan’s Pride. Premium Royal Jelly 2500 mg — Piping Rock. Ubiquinol-QH 200 mg — Pure Encapsulations. Magnesium Malate — Source Naturals. Extra Virgin Coconut Oil — Carlyle. D-Mannose — Nutricost. Shark Liver Oil — Piping Rock. Quercetin Complex — Solgar. Omega 3 950 mg — Solgar. Biotin 10.000 mg — Solgar. Beta-Alanine — Nutricost. Female Multiple — Solgar. Multivitamin for Men — Nutricost. Premium Magnesium Glycinate & Ashwagandha — Piping Rock. MSM 1000 mg — Solgar. Gelatin — Solgar. Magnesium Citrate — Phinaturals. Full Spectrum Magnesium — Vitalibre. Alpha GPC — Piping Rock. Premium L-Theanine — Piping Rock. ISO100 Hydrolyzed — Dymatize. Guarana — Nutricost. Testosterone Complex — Nutricost. Tribulus — Nutricost. Glucosamine Chondroitin MSM — Solgar. Resveratrol Complex — Piping Rock. Magnesium Complex — Vitamatic. Kyolic — Wakunaga. L-Leucine — Nutricost. Astaxanthin — Nutricost. 15-in-1 Magnesium Complex — Vitalibre. Magnesium + Ashwagandha — Vitalibre. L-Theanine — Nature’s Trove. Liver Care Support Formula — Liver Strong. L-Theanine + Ashwagandha — Vitalibre. Omega 3-6-9 — Solgar. Visi-Gold — Carlyle.

La lista incluye productos de distintas categorías. Entre ellos se encuentra la creatina monohidratada de Animal, además de proteína de suero, beta-alanina, HMB y otros productos asociados con la nutrición deportiva. También aparecen vitaminas, minerales, aminoácidos, extractos vegetales y fórmulas para complementar la alimentación.

Algunos de los productos incluidos en la alerta

¿Qué recomienda el Invima a quienes compraron estos suplementos?

El Invima recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir los productos incluidos en las alertas y suspender inmediatamente su consumo si ya los tienen. La entidad advirtió que, al no contar con registro sanitario, no existe una evaluación de sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia en el país.

La autoridad también pidió verificar que los suplementos dietarios cuenten con registro sanitario antes de comprarlos. Esta consulta puede realizarse a través de los canales oficiales del Invima. La recomendación cobra importancia ante la comercialización de estos productos por páginas web y otros canales de internet.

El Invima recordó a los establecimientos comerciales que deben abstenerse de distribuir y vender los productos incluidos en las alertas. Asimismo, pidió a las entidades territoriales adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, además de gestionar las medidas correspondientes para retirar estos productos del mercado.