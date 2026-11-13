¡Ojo! Están usando nombres y fotografías de funcionarios de la Procuraduría para pedir dinero

La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas por posibles casos de suplantación de identidad en los que terceros estarían haciéndose pasar por servidores de la institución para establecer contacto con ciudadanos, particulares y representantes de organizaciones.

Según informó el organismo de control, estas personas estarían utilizando de manera indebida información de funcionarios, como sus nombres, fotografías y cargos, para dar credibilidad a comunicaciones en las que invocan supuestas gestiones o actuaciones institucionales.

La situación llevó a la entidad a emitir una advertencia pública.

Este es el número de WhatsApp identificado para las estafas

Uno de los casos conocidos por la Procuraduría estaría relacionado con comunicaciones enviadas a través de WhatsApp desde el número telefónico 301 003 5033.

De acuerdo con la alerta, desde esta línea se estaría utilizando la identidad de un funcionario de la entidad para contactar a otras personas.

Aunque la Procuraduría no entregó detalles adicionales sobre las posibles víctimas o el alcance de estas comunicaciones, sí advirtió que el uso de la identidad de sus servidores para adelantar gestiones ajenas a sus funciones institucionales no está autorizado.

Procuraduría pide no realizar pagos ni entregar información personal

Ante estos hechos, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía, a las instituciones públicas y a las organizaciones privadas para que comprueben la autenticidad de cualquier comunicación que mencione a sus funcionarios. En particular, recomendó abstenerse de:

Realizar pagos o asumir gastos solicitados en nombre de servidores de la Procuraduría.

Comprar o adquirir tiquetes por petición de personas que invoquen supuestas gestiones institucionales.

Entregar información personal o reservada sin verificar previamente quién la está solicitando.

La entidad insistió en que cualquier requerimiento debe ser confirmado a través de sus canales oficiales antes de atender instrucciones o compartir datos.

Paralelo a esto, la Procuraduría anunció que trasladará la información conocida a las autoridades competentes para que se adelanten las verificaciones correspondientes y se establezca qué ocurrió.