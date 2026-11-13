CANAL RCN
Colombia

¡Ojo! Están usando nombres y fotografías de funcionarios de la Procuraduría para pedir dinero

Uno de los casos identificados involucra mensajes enviados desde un número celular.

celulares-se-quedaran-sin-whatsapp-octubre-2026
Foto: diseñada por Magnific.

Valentina Bernal

noviembre 13 de 2026
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas por posibles casos de suplantación de identidad en los que terceros estarían haciéndose pasar por servidores de la institución para establecer contacto con ciudadanos, particulares y representantes de organizaciones.

Universidad se pronunció por caso de 'Rogelio', el gato que habría sido intervenido vivo durante una práctica académica
RELACIONADO

Universidad se pronunció por caso de 'Rogelio', el gato que habría sido intervenido vivo durante una práctica académica

Según informó el organismo de control, estas personas estarían utilizando de manera indebida información de funcionarios, como sus nombres, fotografías y cargos, para dar credibilidad a comunicaciones en las que invocan supuestas gestiones o actuaciones institucionales.

La situación llevó a la entidad a emitir una advertencia pública.

Este es el número de WhatsApp identificado para las estafas

Uno de los casos conocidos por la Procuraduría estaría relacionado con comunicaciones enviadas a través de WhatsApp desde el número telefónico 301 003 5033.

De acuerdo con la alerta, desde esta línea se estaría utilizando la identidad de un funcionario de la entidad para contactar a otras personas.

Aunque la Procuraduría no entregó detalles adicionales sobre las posibles víctimas o el alcance de estas comunicaciones, sí advirtió que el uso de la identidad de sus servidores para adelantar gestiones ajenas a sus funciones institucionales no está autorizado.

Procuraduría pide no realizar pagos ni entregar información personal

Ante estos hechos, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía, a las instituciones públicas y a las organizaciones privadas para que comprueben la autenticidad de cualquier comunicación que mencione a sus funcionarios. En particular, recomendó abstenerse de:

Video | Así fue el seguimiento a un adolescente señalado de robar una bicicleta en Bogotá
RELACIONADO

Video | Así fue el seguimiento a un adolescente señalado de robar una bicicleta en Bogotá

  • Realizar pagos o asumir gastos solicitados en nombre de servidores de la Procuraduría.
  • Comprar o adquirir tiquetes por petición de personas que invoquen supuestas gestiones institucionales.
  • Entregar información personal o reservada sin verificar previamente quién la está solicitando.

La entidad insistió en que cualquier requerimiento debe ser confirmado a través de sus canales oficiales antes de atender instrucciones o compartir datos.

Paralelo a esto, la Procuraduría anunció que trasladará la información conocida a las autoridades competentes para que se adelanten las verificaciones correspondientes y se establezca qué ocurrió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Consejo de Estado

Presidente no ha vulnerado el principio de laicidad ni neutralidad religiosa: Consejo de Estado

Aerocivil

Aerocivil y aerolíneas se pronuncian sobre suspensión de vuelos en Estados Unidos

Girardot

Mayor del Ejército disparó contra presunto ladrón en establecimiento comercial de Girardot: falleció en el lugar de los hechos

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Colombia ya le gana a Chile! Acá el VIDEO del gol

Daniel Muñoz trató de buscar a los delanteros y el balón se desvió en un defensor chileno.

Coljuegos

Coljuegos impone multa de $116 millones a famoso 'influencer' por rifas ilegales en Instagram

La entidad lo denunció ante la Fiscalía por la presunta continuidad de estas actividades sin autorización.

Subsidios

Advierten a colombianos que no han reclamado dinero de este subsidio: pueden perder el beneficio

Estados Unidos

Se suspende la salida de vuelos domésticos en los EE. UU. y se evaluará el aterrizaje de vuelos internacionales

Enfermedades

¡Ojo a los signos de alarma! Esta es la principal causa de morbilidad materna evitable