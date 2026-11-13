Exministro Luis Felipe Henao es el nuevo gerente del Fondo Milagro

Las últimas horas han sido movidas en el Fondo Milagro. Luego de conocer la millonaria nómina que tenía, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia a quien era el director, Jaime Uribe.

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Efectivamente, la renuncia se presentó y el mandatario anunció que el nuevo gerente del fondo será Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda.

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