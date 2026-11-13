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Exministro Luis Felipe Henao es el nuevo gerente del Fondo Milagro

Henao asumirá la gerencia del fondo tras la renuncia de Jaime Uribe.

Foto: Colprensa / Catalina Olaya

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 13 de 2026
08:13 p. m.
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Las últimas horas han sido movidas en el Fondo Milagro. Luego de conocer la millonaria nómina que tenía, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia a quien era el director, Jaime Uribe.

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Efectivamente, la renuncia se presentó y el mandatario anunció que el nuevo gerente del fondo será Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda.

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