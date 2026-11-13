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Ministro ecuatoriano denuncia que plan para asesinar al presidente Noboa se estaría orquestando desde Colombia

El jefe de la cartera del Interior indicó que el ELN estaría protegiendo a alias Loco Ovidio, de Los Lobos, quien estaría coordinado el ataque.

Foto: AFP
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AFP

noviembre 13 de 2026
09:57 p. m.
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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, advirtió este viernes 13 de noviembre que supuestos dirigentes de Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza opositora del país, estarían vinculados a un supuesto atentado que el cabecilla de ‘los Lobos’ Celso Ovidio Zambrano, conocido con el alias del Loco Ovidio, estaría planeando bajo protección del ELN en territorio colombiano.

"Sabemos que quieren llevar a cabo un atentado contra el presidente Daniel Noboa", señaló Reimberg en medio de una entrevista con La FM y aseguró que el Ejecutivo ecuatoriano cuenta con información sobre la supuesta amenaza gestada por el Loco Ovidio.

El señalado criminal sería uno de los líderes Los Lobos, una estructura delictiva ecuatoriana a la que Estados Unidos le atribuye vínculos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, de México.

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Revolución Ciudadana dice ser víctima de persecución en Ecuador:

Las acusaciones de involucramiento político golpean a la colectividad liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en medio de una profunda crisis judicial y electoral.

Este mismo año, Revolución Ciudadana quedó inhabilitada para competir en las elecciones locales de finales de noviembre debido a una pesquisa por presunto lavado de activos.

La agrupación denuncia ser víctima de persecución política tras las detenciones de varios de sus referentes, incluida la excandidata presidencial Luisa González, que permanece en prisión preventiva por la supuesta financiación ilícita de su campaña en 2023.

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Noboa ya habría sido blanco de un atentado en 2025:

El presunto plan ocurre mientras Noboa mantiene una ofensiva abierta contra el narcotráfico con el respaldo de Washington, estrategia que ha llevado a estrechar la cooperación bilateral en la frontera con su par colombiano, Abelardo de la Espriella, ambos aliados del mandatario estadounidense Donald Trump.

De concretarse un ataque, no sería el primer atentado contra Noboa. En 2025 el gobierno ecuatoriano reportó que el jefe de Estado resultó ileso luego de que su camioneta fue atacada a tiros durante un serie de protestas indígenas.

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