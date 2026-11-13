Recomendaciones de la Policía para prevenir el robo de cuentas de WhatsApp y las estafas

El robo de cuentas de WhatsApp es una de las modalidades de fraude digital que puede facilitar la suplantación de identidad y las solicitudes falsas de dinero entre familiares y conocidos.

Ante esta situación, la Policía entregó una serie de recomendaciones para evitar que los ciudadanos caigan en engaños que comienzan, en algunos casos, con supuestas negociaciones en plataformas de compraventa por internet.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

La institución advirtió que los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por compradores interesados en adquirir productos y utilizar esa conversación como estrategia para obtener los códigos de verificación que llegan al teléfono móvil de sus víctimas. Con esta información, buscan ingresar de manera fraudulenta a sus cuentas de mensajería.

Una vez que consiguen acceder a una cuenta, los responsables pueden hacerse pasar por su propietario y escribir a sus contactos para solicitar transferencias de dinero. De esta manera, aprovechan la confianza que existe entre familiares, amigos y conocidos para intentar concretar las estafas.

La Policía señaló que estas prácticas hacen necesario reforzar las medidas de seguridad al utilizar aplicaciones de mensajería y realizar transacciones o negociaciones en entornos digitales.

Recomendaciones para tener en cuenta

Entre las principales medidas preventivas está no compartir con terceros los códigos de verificación que llegan por mensaje de texto. También se aconseja activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, evitar abrir enlaces sospechosos y desconfiar de cualquier comunicación que solicite información personal o financiera.

Otra recomendación consiste en comprobar directamente la identidad de quienes piden dinero mediante aplicaciones de mensajería. La Policía también aconseja revisar periódicamente los dispositivos vinculados a las cuentas para identificar posibles accesos que el usuario no reconozca.

Si una persona sospecha que alguien accedió sin autorización a su cuenta, es importante avisar cuanto antes a sus familiares, amigos y demás contactos para evitar que sean engañados mediante solicitudes falsas de dinero.