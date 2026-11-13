Resultado Super Astro Luna hoy, 13 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

El dinero que recibe una persona después de ganar un juego de suerte y azar no siempre coincide con el valor anunciado inicialmente. En Colombia, los premios pueden estar sujetos a descuentos legales que dependen de su cuantía y de las condiciones de cada apuesta.

Esta situación también debe tenerse en cuenta en el Super Astro Luna, cuya nueva extracción se realizará este viernes 13 de noviembre de 2026.

Durante la jornada se seleccionarán cuatro cifras y un signo zodiacal, combinación que permitirá establecer cuáles apuestas cumplen las condiciones para recibir premios.

Además del resultado, los participantes deberán revisar el valor registrado en sus comprobantes, pues este influye directamente en la cantidad de dinero que pueden obtener.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes se realizó el sorteo 8303 del Super Astro Luna, correspondiente al acta 6002.

La extracción estuvo programada para las 10:50 de la noche, hora colombiana, y la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Como referencia, el jueves 12 de noviembre el resultado fue 7279, acompañado del signo Acuario, correspondiente al sorteo 8302.

Según el reporte oficial, esa jornada registró 5.315 apuestas ganadoras, con premios que sumaron $306.110.500.

De ese total, 20 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que 564 correspondieron a la categoría de tres últimas cifras y 4.731 a la de dos últimas cifras.

Estos resultados permiten conocer la distribución de los premios del jueves, pero no ofrecen información que permita anticipar la combinación de este viernes.

¿Por qué el premio del Super Astro Luna puede ser diferente al dinero recibido?

Una de las principales características del Super Astro Luna es que los premios se calculan mediante multiplicadores establecidos para cada categoría.

Quienes aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal pueden obtener un premio equivalente a 42.000 veces el valor neto apostado.

Para las categorías de tres últimas cifras y signo, el multiplicador es de 1.000 veces, mientras que para las dos últimas cifras y signo corresponde a 100 veces.

Sin embargo, el cálculo debe realizarse sobre la base definida por el reglamento del juego, teniendo en cuenta el tratamiento del IVA cuando corresponda.

Además, los premios que superen los límites establecidos por la legislación tributaria colombiana pueden estar sujetos a retenciones legales.

Esto significa que el valor bruto de un premio puede ser superior al dinero que finalmente recibe el ganador.

Por esa razón, antes de realizar cualquier cálculo, los participantes deben verificar el monto efectivo de su apuesta y las condiciones vigentes del operador.

También es importante conservar el comprobante original y revisar los requisitos establecidos para reclamar el premio.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.