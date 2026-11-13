Este será el próximo rival de la Selección Colombia: ya hay fecha y hora para ver a la tricolor

Tras imponerse 1-0 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, la Selección Colombia ya tiene todo listo para su próximo partido internacional. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo volverá a medirse ante Chile, esta vez en condición de visitante, en el encuentro que cerrará oficialmente la doble fecha FIFA de noviembre y el calendario de competencias del equipo nacional en 2026.

El compromiso de revancha se disputará el martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

De acuerdo con la programación confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el pitazo inicial está pactado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y las 8:00 p. m. (hora local de Chile).

¿Cómo llega la Selección Colombia al duelo en Santiago?

El equipo cafetero viajará a territorio austral con el envión anímico de haber superado a La Roja en Cali gracias a un autogol del defensor Guillermo Maripán al minuto 35. Más allá del marcador, el cuerpo técnico encabezado por Lorenzo utilizó el primer amistoso para darle minutos a piezas jóvenes y alternativas en el mediocampo y el frente de ataque, como Gustavo Puerta, Yáser Asprilla, Óscar Perea y Camilo Durán.

Para el choque en Santiago, se espera que el entrenador argentino realice variantes en la nómina titular con el objetivo de evaluar el rendimiento de la plantilla en un escenario exigente como visitante, pensando en el inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas en 2027 y el ciclo rumbo a la Copa América 2028.

Por su parte, la Selección de Chile, bajo el mando interino de Nicolás Córdova, buscará hacerse fuerte frente a su público para cortar la racha negativa frente a los colombianos y sumar rodaje con su nueva camada de futbolistas.

Con este duelo en la capital chilena, la Selección Colombia de mayores bajará el telón de un intenso 2026 en el que alcanzó los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA y comenzó la renovación de su base deportiva para los próximos retos continentales.